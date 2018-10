Clinica Santa Rita | cancellato l' ergastolo per Brega Massone

Milano - Clinica Santa Rita : 15 anni in appello a Brega Massone : Il primario: 'Mi dispiace per tutto quelle che è accaduto e chiedo scusa a tutte le persone che hanno sofferto, non era mia volontà' - 15 anni di carcere per Pier Paolo Brega Massone, l'ex chirurgo ...

Clinica Santa Rita - 15 anni a Brega : 12.52 Ergastolo cancellato, in appello, all'ex primario della Clinica Santa Rita di Milano Pierpaolo Brega Massone. La Corte d'Assise d'Appello lo ha condannato a 15 anni riqualificando il reato da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale in relazione a 4 morti sospette in sala operatoria. Pena ridotta anche per il suo vice,Fabio Presicci, condannato a 7 anni e 8 mesi contro i 24 anni e 4 mesi del primo grado.

