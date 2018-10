Clinica Santa Rita - Brega Massone condannato a 15 anni nel processo bis : E’ stato condannato a 15 anni di carcere Pier Paolo Brega Massone , l’ex chirurgo toracico della Clinica Santa Rita , nel processo bis davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Milano, con al centro la morte di 4 pazienti. Il suo ex braccio destro, Fabio Presicci, imputato per due dei decessi, è stato condannato a 7 anni e 8 mesi. I giudici hanno riformulato l’accusa per i due in omicidio preterintenzionale, riducendo dunque la pena. Il processo ...

Incidente a Milano - In auto contro lingresso della Clinica SantAmbrogio : Incidente all'ingresso dell'Istituto clinico Sant'Ambrogio, nel centro di Milano (in via Faravelli 16, zona piazza Firenze). Una Fiat 500L, guidata da un 75enne, solo a bordo, si è schiantata contro le porte a vetri, dove fortunatamente in quel momento non si trovava nessuno. L'uomo, soccorso immediatamente, ha riportato lievi ferite. Il fatto è successo intorno alle 11.30 di giovedì 4 ottobre, vicino al reparto dove si effettuano visite ...