Clinica ' degli orrori' Santa Rita | 15 anni per Brega Massone | annullato l' ergastolo

Clinica degli orrori - 15 anni a Brega Massone |In primo grado per il chirurgo c'era stato l'ergastolo : Pier Paolo Brega Massone, l'ex chirurgo toracico della Clinica Santa Rita, è stato condannato a 15 anni di carcere nel processo bis davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Milano, con al centro la morte di quattro pazienti. I giudici hanno riformulato l'accusa per i due in omicidio preterintenzionale.