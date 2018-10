Cirino Pomicino nostalgico | Nella prima Repubblica le manine non esistevano

huffingtonpost

(Di venerdì 19 ottobre 2018) "Lenon, e neppure tutto questo dibattito sulla legge di bilancio. Ci riunivamo in Cdm al mattino e all'ora di pranzo eravamo già in sala stampa". Ha un vena quasi nostalgica l'ultima intervista rilasciata da Paoloal Messaggero.L'ex parlamentare della Dc, alias 'o ministro, sostiene che la 'manina' evocata da Di Maio sia un inedito assoluto della storiana. E in quanto tale, difficilmente credibile: "Mi riesce difficle credere che funzionari dello Stato possano cambiare le carte in tavola. Di Maio mi sembra uno che arriva in città dal suo paesello e pensa che tutti lo vogliano fregare. Mi ricorda uno dei personaggi interpretati da Totò: minaccia chiunque incontra, anche qualcuno che gli attraversa la strada per sbaglio".Secondoil vicepremier, a proposito della manovra, il vicepremier ha ...