Circolo Tennis Maglie | esordio di Gerasimov contro il CT Palermo

Circolo del Tennis in vendita il Comune vuole 24 milioni : Il Comune di Napoli prova a far cassa mettendo in vendita i circoli sportivi. Dopo il Posillipo tocca al Tennis club, al quale Palazzo San Giacomo ha notificato un'offerta di vendita di 23,5 milioni ...

DOMENICA 9 SETTEMBRE - ORE 17.30 - Circolo DEL TENNIS DEL FORO ITALICO : Dopo un brindisi di ringraziamento e un in bocca al lupo a chi sarà protagonista in camp o, gli Azzurri Campioni del Mondo si trasferiranno tutti insieme al Centrale a tifare Italia.

Circolo Tennis 'Boselli' - stagione sportiva 2017/2018 "da incorniciare" : Le squadre di D2 e D1 promosse, Anna Tambelli campionessa regionale Under 11, Michele Priscintelli che si è distinto in varie competizioni arrivando sempre in finale. Sono solo alcuni dei motivi per ...