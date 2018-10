Cina | Banca centrale rassicura mercati

Cina : banca centrale taglia riserve obbligatorie per banche - RRR - - Shanghai -3% : La People's Bank of China ha taglia to il reserve requirement ratio, RRR, ossia le riserve obbligatorie che le banche devono detenere di 100 punti base. Il taglio, che sarà efficace a partire dal ...

Banca Monte dei Paschi : al via seconda edizione di Offi Cina Mps : Roma, 2 ott., askanews, - Dopo il successo della prima edizione , che ha visto 230 start up coinvolte, Banca Monte dei Paschi di Siena prosegue il suo percorso di innovazione tecnologica e digitale e ...

Dalla vigilanza alla tutela dei clienti Così Banca d'Italia è vi Cina a tutti : Poi il 22 novembre si parlerà do politica monetaria e della stabilità del valore della moneta per poi chiudere il ciclo di incontri il 30 gennaio 2019 con le statistiche e l'analisi dell'economia ...

L'industria videoludica è vi Cina alle persone colpite dalla bancarotta di Telltale e Capcom : Come tutti sappiamo questa settimana è stata segnata dalla chiusura di grandi e importanti studi, stiamo parlando naturalmente della bancarotta di Telltale Games e anche della chiusura di Capcom Vancouver.Ebbene come riporta Dualshockers, L'industria del videogioco si è stretta intorno alle persone colpite dalla disfatta di questi studi, con un importante segno di solidarietà e sostegno.Editori e sviluppatori hanno infatti cercato di aiutare ...

Cina : Authority bancaria chiede a istituzioni finanziarie di sostenere gli investimenti in infrastrutture : La mossa arriva in un periodo di incertezza per l'economia cinese, in parte a causa dell'intensificarsi del commercio con gli Stati Uniti. La Cina ha quasi quadruplicato il valore dei suoi progetti ...