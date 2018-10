Cina | paura al centro commerciale | donna scivola e cade nella vasca degli squali Video

Volley femminile - Mondiali 2018 : le avversarie dell’Italia ai raggi X. Cina corazzata - la Turchia di Guidetti fa paura : L’Italia si sta avviCinando a grandi passi ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. La nostra Nazionale si presenterà nel Sol Levante ricoprendo il ruolo di outsider, la classica mina vagante che può fare saltare il banco e che può provare a puntare alla Final Six. Le ragazze di Davide Mazzanti incominceranno la loro avventura nel girone di Sapporo contro Cina, Turchia, Bulgaria, ...

La fine del mondo è viCina. La profezia del pianeta Nibiru torna a far paura : Nibiru sta arrivando... di nuovo Di tanto in tanto viene evidenziata qualche profezia che attesterebbe una fine del mondo ormai prossima. In molti conosceranno quella di Nibiru , un fantomatico pianeta portatore di cataclismi che sarebbe dovuto 'sbarcare' sulla Terra già un numero imprecisato di volte. Nonostante i ...

Terremoto a Napoli - due iscosse ravviCinate : grande paura tra la gente : POZZUOLI - Due scosse di Terremoto sono state percepite dagli abitanti di Pozzuoli (comune dell'area est di Napoli) e nel territorio dei Campi Flegrei - Fuorigrotta. La prima scossa, accompagnata anche da un forte e rumoroso boato, è stata avvertita intorno alle ore 23,36 di ieri, martedì 18 settembre 2018, con un'intensità pari ad una magnitudo di 2.5 della scala Ritcher. La seconda è stata registrata pochi minuti dopo, precisamente alle ore ...

Spalletti spronta l'Inter : 'Non abbiamo paura di queste gare ravviCinate' : Aspettando il debutto in Champions di martedì, domani l'Inter gioca contro il Parma. Luciano Spalletti ha un dubbio in attacco: rischiare Icardi o confermare Keita. Inter. 'Sul gruppo non c'è nulla di ...

Dazi Cina - Trump sfida Apple : "Paura? Producete negli Usa" : Donald Trump sfida la Apple e replica alle sue preoccupazioni in merito ai possibili nuovi Dazi imposti a Pechino.Il presidente degli Stati Uniti, infatti, su Twitter ha invitato la casa di Cupertino a produrre i suoi dispositivi negli Stati Uniti anzichè in Cina, come modo per evitare le conseguenze della guerra commerciale in corso con Pechino. "I prezzi dei prodotti Apple potrebbero crescere a causa delle enormi tariffe che potremmo imporre ...

Trump sfida Apple : «Paura dei dazi alla Cina? Fabbricate i vostri prodotti in Usa» : Il presidente Usa replica al colosso di Cupertino che aveva lanciato l’allarme «La nostra preoccupazione è che con questi dazi Apple sarà la società colpita maggiormente»

Ancora paura in pisCina - rischia di annegare mentre è in vacanza : Sfiorata una tragedia a Cala Liberotto. Ha rischiato di annegare nella piscina di un albergo di Cala Liberotto un turista di 76 anni. Una tragedia sfiorata grazie all'immediato intervento del bagnino. ...