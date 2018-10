Ciclismo su pista | Coppa del Mondo 2019 | Maria Giulia Confalonieri in trionfo nella corsa

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : anche gli uomini sul podio dell'inseguimento a squadre - ancora record italiano! : Nuova finale e nuovo podio per la nazionale italiana di Ciclismo su pista nella prima tappa della Coppa del Mondo 2019 : in Francia, nel Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, anche il quartetto di inseguimento a squadre maschile riesce a trovare la terza piazza. Gran prova per Liam Bertazzo, Filippo ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : anche gli uomini sul podio dell’inseguimento a squadre - ancora record italiano! : Nuova finale e nuovo podio per la nazionale italiana di Ciclismo su pista nella prima tappa della Coppa del Mondo 2019: in Francia, nel Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, anche il quartetto di inseguimento a squadre maschile riesce a trovare la terza piazza. Gran prova per Liam Bertazzo, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Michele Scartezzini, campioni d’Europa in carica. 3:53.153 il tempo nella finalina per il piazzamento per il ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : terzo posto per il quartetto femminile - vince l’Australia : Si apre con un podio nella prima finale la tappa iniziale della Coppa del Mondo 2019 di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Saint-Quentin-en-Yvelines (Francia). A riuscire a conquistare la medaglia di bronzo sono state le ragazze del quartetto di inseguimento a squadre: Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Silvia Valsecchi e Marta Cavalli. Seconde in qualifica ieri, non erano riuscite però ad agguantare la finale per l’oro nel ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : strepitoso record italiano del quartetto maschile. Anche le donne si giocheranno il bronzo : Subito notizie eccezionali al debutto per quanto riguarda la nazionale italiana di Ciclismo su pista nella Coppa del Mondo 2019. La prima tappa vede già esaltarsi i corridori del Bel Paese: nel Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines è ancora una volta l’inseguimento a squadre a dare gioie al tricolore, con il primo turno che si è svolto nel pomeriggio (prima sessione di finali nella serata). La squadra più esaltante questa volta però è ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : quartetto femminile secondo dopo le qualifiche : Scattata la Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista: in terra francese va in scena la prima tappa sul velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines. Prima giornata dedicata solo alle qualificazioni degli inseguimenti a squadre, da domani si fa sul serio. Subito buone notizie in casa Italia: il trenino al femminile formato dalle giovanissime Balsamo, Cavalli, Confalonieri e Paternoster timbra la seconda piazza e si candida ovviamente a ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Milton 2018 : l’elenco dei convocati dell’Italia nella seconda tappa in Canada : seconda tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista a Milton (Canada) e azzurri protagonisti nella tre giorni nordamericani (26-28 ottobre). nella prova che assegnerà punti importanti in chiave olimpica, guardando a Tokyo 2020, i commissari tecnici Marco Villa ed Edoardo Salvoldi hanno convocato i seguenti atleti: NAZIONALE DONNE (Ct Edoardo Salvoldi) Balsamo Elisa G.S. Fiamme Oro Barbieri Rachele G.S. Fiamme Oro Cavalli Marta Valcar ...

Ciclismo - prima donna transgender campione del mondo Master su pista : La storia del Ciclismo ci ha abituati da sempre a vivere grandi imprese, campioni in battaglia sulle salite e purtroppo anche scandali. Quello che però è successo sabato scorso ai campionati del mondo Master su pista a Los Angeles, in California, non solo entra di diritto nella storia della bicicletta ma anche dello sport. Infatti per la prima volta una donna transgender è salita sul tetto del mondo, vincendo la medaglia d'oro su pista, tra ...

Treviso capitale mondiale del Ciclismo su pista con il velodromo : Un sogno coltivato da anni negli ambienti dello sport e del ciclismo veneto e trevigiano, che finalmente sta per diventare realtà. 'I sogni - ha detto Zaia ringraziando la tenacia di Remo Mosole e di ...

Ciclismo su pista - impresa storica : Vittoria Bussi ha battuto il record dell’ora! Numero dell’azzurra in Messico : Vittoria Bussi ha battuto il record dell’ora! Una vera e propria impresa realizzata dalla 31enne che al Velodromo di Aguascalientes (Messico), a 1800 metri sul livello del mare, è riuscita a percorrere 48,007 chilometri nei canonici 60 minuti della prova. L’azzurra ha così spazzato via il vecchio primato che apparteneva alla statunitense Evelyn Stevens dal 27 febbraio 2016, surclassata per appena 27 metri. Vittoria è così diventata ...

Ciclismo su pista : sabato 15 settembre cominciano i lavori per la costruzione del Velodromo di Spresiano : sabato 15 settembre, alle ore 11.30 del mattino, inizieranno ufficialmente i lavori per la costruzione del nuovo Velodromo di Spresiano, in provincia di Treviso. Per l’occasione saranno presenti il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il Presidente del Coni Giovanni Malagò, il Presidente della FederCiclismo Renato Di Rocco e quello del Credito ...

Ciclismo su pista - Campionati Italiani 2018 : Francesco Ceci e Miriam Vece campioni nella velocità - Lamon-Scartezzini e Balsamo-Confalonieri nella madison : Seconda ed ultima giornata di gare al velodromo Vigorelli di Milano per i Campionati Italiani di Ciclismo su pista. Dopo le gare disputate ieri, oggi si sono assegnati altri cinque titoli, che vanno così a chiudere questa rassegna tricolore. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. madison – In campo maschile trionfo di Francesco Lamon e Michele Scartezzini, che si impongono su Matteo Donegà e Davide Viganò. Sul terzo gradino del podio ...

Ciclismo su pista - Campionati Italiani 2018 : Francesco Lamon e Rachele Barbieri vincono l’omnium : Al Velodromo Vigorelli di Milano si è disputata la prima giornata dei Campionati Italiani di Ciclismo su pista. OMNIUM (MASCHILE) – Francesco Lamon riesce ad avere la meglio su Liam Bertazzo e su Attilio Viviani. Grande gioia per il corridore del Team Colpack che indossa il tricolore precedendo l’atleta della Wilier Triestina Selle Italia e il fratello di Elia, Campione Olimpico della specialità, che milita per la Sangemini. OMNIUM ...