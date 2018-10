Ciclismo | il futuro di Vincenzo Nibali Ancora tre anni da protagonista | nodo rinnovo del

Ciclismo : Lombardia e Giro - c’è tanta Italia nel futuro di Alejandro Valverde : Non è ancora sicuro dove si vedra' per la prima volta in maglia iridata, ma Alejandro Valverde [VIDEO] ha gia' le idee chiare sul suo futuro. Il fuoriclasse murciano tornera' in corsa la prossima settimana, certamente al Giro di Lombardia ma forse anche prima. Il nuovo Campione del Mondo ha gia' in mente i programmi per la prossima stagione, con un calendario sorprendente, ed anche l’assalto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, che potrebbero essere ...

Ciclismo - Mark Cavendish : ancora problemi fisici - il futuro è incerto : Il 2018 non sara' certamente una stagione da ricordare per Mark Cavendish, anzi. L’ex Campione del Mondo ha vinto una sola gara quest’anno, una tappa al Dubai Tour di oltre sei mesi fa ed ha inanellato una serie incredibile di incidenti e cadute. Dopo l’abbandono al Tour de France [VIDEO]per essere finito fuori tempo massimo nella tappa alpina di La Rosiere, Cavendish ha corso solo la Prudential Ride London di fine luglio e da allora non si è ...

