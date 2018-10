Ciclismo | colpo azzurro per il Team Sky | ufficiale l’ingaggio di Filippo Ganna

Ciclismo - che colpo per la Nippo Vini Fantini : è ufficiale l'arrivo di Moreno Moser : ... 3° italiano più vincente al mondo nel 2017 e Juan Josè Lobato, vincitore della Coppa Sabatini, nel 2018. LE PAROLE DI FRANCESCO PELOSI Queste le parole di Francesco Pelosi, General Manager del team, ...

Ciclismo - che colpo per la Nippo Vini Fantini : è ufficiale l’arrivo di Moreno Moser : La nuova sfida di Moreno Moser sarà a tinte #OrangeBlue, per rilanciarsi ad alto livello svolgendo un ruolo di leader e nuovo uomo simbolo del team Italo-Giapponese nella stagione 2019 È ufficiale, Moreno Moser sarà un corridore del team Nippo Vini Fantini Faizanè per la stagione 2019. Un atleta dal talento indiscusso, ma in cerca del definitivo rilancio nel pieno della sua carriera agonistica. Classe 1990, 27 anni e 8 vittorie, tutte tra ...

Ciclismo - clamoroso colpo di mercato : Fernando Gaviria lascia la Quick Step e va alla UAE Emirates! Si attende l’ufficialità : clamoroso colpo di ciclo mercato nell’aria, giunto in maniera inaspettata. Fernando Gaviria avrebbe deciso di lasciare la Quick Step-Floors in anticipo (aveva ancora un anno di contratto) e a partire dalla prossima stagione dovrebbe accasarsi alla UAE Emirates. Il 24enne colombiano, che era passato professionista nel 2016 proprio con lo squadrone belga dopo aver vinto due Mondiali nell’omnium su pista, si trasferirà così alla corte ...

Ciclismo - la Dimension Data piazza un gran colpo : ufficiale l’arrivo di Giacomo Nizzolo : La squadra sudafricana ha ufficializzato l’ingaggio di Giacomo Nizzolo, il corridore italiano ha firmato un contratto biennale La Dimension Data piazza il grande colpo, è ufficiale infatti l’ingaggio di Giacomo Nizzolo che ha firmato un contratto biennale con scadenza nel 2020. Sipa USA Il corridore italiano, professionista dal 2011, andrà a rinforzare un roster composto già da Danilo Wyss, Michael Valgren, Lars Bak, Enrico ...

Ciclismo – Colpo del Team Sky : ufficiale il rinnovo di Geraint Thomas : Il Team Sky ha raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto di Geraint Thomas: il ciclista gallese, vincitore del Tour de France 2018, si lega alla squadra britannica fino al 2021 Uno degli obiettivi principali per il Team Sky, in vista degli ultimi mesi della stagione 2018, era quello di assicurarsi il rinnovo di contratto di Geraint Thomas. Il ciclista gallese, vincitore del Tour de France 2018, era in scadenza al termine ...

Ciclismo – Colpo di mercato per la Nippo Vini fantini Europa Ovini : ingaggiato Osorio : Nippo Vini fantini Europa OVini: il Colpo è Alejandro Osorio. Sarà #Orangeblue per le stagioni 2019-2020 Il giovane colombiano, miglior scalatore al Tour de L’Avenir e vincitore di una tappa al Giro d’Italia Under23 a Passo Maniva, passerà professionista con il team Nippo Vini fantini Europa OVini. Un Colpo internazionale di altissimo livello che permette agli #OrangeBlue di aggiudicarsi uno dei migliori neo-pro del 2019. “Il Giro ...