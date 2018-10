Cibo dal web per 1 italiano su 3 | è boom | +47% nel 2018

ChocoModica 2018 : inserito dal Ministero tra gli eventi "Anno del Cibo italiano" : ChocoModica 2018 dal 6 al 9 dicembre. Evento associato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali tra gli eventi "2018 anno del cibo italiano".

Lecco : ruba Cibo dalla mensa di una scuola - arrestato : Milano, 16 ott. (AdnKronos) - Un uomo di 39 anni è stato arrestato per aver rubato cibo dalla mensa di una scuola elementare. E' accaduto la scorsa notte a Garlate, in provincia di Lecco. L'uomo, residente in provincia di Bergamo e già noto alle forze di polizia, è stato sorpreso dai carabinieri del

Giornata Mondiale dell’Alimentazione : parte la sfida di Slow Food - cambiare il mondo a partire dal Cibo : «Dal 16 ottobre, per una settimana, invitiamo tutti a fare la propria parte e a impegnarsi per eliminare la carne, ridurre gli sprechi e prediligere cibi locali. Questa la sfida che Slow Food lancia all’interno della campagna internazionale Food for Change, per sottolineare il legame tra cibo e cambiamento climatico», racconta Carlo Petrini, presidente di Slow Food. Mai come adesso è urgente che tutti facciamo la nostra parte per arrestare un ...

Giornata Mondiale dell’Alimentazione : parte la sfida di Slow Food - cambiare il mondo a partir dal Cibo : «Dal 16 ottobre, per una settimana, invitiamo tutti a fare la propria parte e a impegnarsi per eliminare la carne, ridurre gli sprechi e prediligere cibi locali. Questa la sfida che Slow Food lancia all’interno della campagna internazionale Food for Change, per sottolineare il legame tra cibo e cambiamento climatico», racconta Carlo Petrini, presidente di Slow Food. Mai come adesso è urgente che tutti facciamo la nostra parte per arrestare un ...

Made in Italy : Coldiretti - stop al Cibo falso - come tutelarsi dalle contraffazioni : Vicenza, 10 ott. (AdnKronos) - “Mangiare è un atto agricolo. Scegliendo ciò che si mangia si definisce anche quale tipo di agricoltura sviluppare sul territorio. Scelte errate mettono a rischio la salute pubblica e l’economia di interi territori. Questo incontro vuole far luce su quali strategie ado

Made in Italy - Coldiretti : stop al Cibo falso - come tutelarsi dalle contraffazioni : “Mangiare è un atto agricolo. Scegliendo ciò che si mangia si definisce anche quale tipo di agricoltura sviluppare sul territorio. Scelte errate mettono a rischio la salute pubblica e l’economia di interi territori. Questo incontro vuole far luce su quali strategie adottare per salvaguardare la nostra agricoltura ed il patrimonio agroalimentare italiano”. Con queste parole Lorenzo Bazzana, responsabile dell’Area economica della Confederazione ...

Dal Cibo ai viaggi - la fidanzata di Cutrone svela le sue passioni ed i suoi ‘segreti’ : “in famiglia siamo della Juventus” : Francesca Valenti, fidanzata di Patrick Cutrone, parla del suo amore per l’attaccante del Milan e delle sue passioni oltre il calcio Francesca Valenti, dopo essere uscita allo scoperto come fidanzata di Patrick Cutrone, si racconta in un’intervista. All’allegato domenicale della Gazzetta dello Sport, ‘Fuorigioco‘, la giovane Wags rossonera confessa: “il calcio è diventato una passione anche mia grazie a ...

Epatite dei topi - il primo caso al mondo su un uomo : «Contaminato dal Cibo» : Un uomo ha contratto il virus dell'Epatite dei topi , è il primo caso al mondo . Si tratta di un Epatite di tipo E ed è emerso dai test eseguito dopo un trapianto di fegato. I risultati hanno mostrato che l'Epatite contratta dal 56enne era 'molto divergente' dal ceppo che ...

Arte - natura e buon Cibo : pedalando nel tempo tra i tesori dell’Umbria : La IV edizione della ciclostorica La Francescana I velocipedi cavalcati dai ciclisti belgi, con le loro enormi ruote, sono i primi ad attirare gli sguardi. Ma nella centralissima piazza delle Repubblica di Foligno ogni angolo racchiude una curiosità, dal barbiere vintage che si prende cura di barba e capelli come si faceva una volta, alle tante bici d’epoca, alcune con un secolo e più di strada sotto le ruote. Ha solo quattro anni, ma La ...

Fine estate nel segno del green : dal Piemonte alla Sicilia notti sugli alberi - Cibo bio ed eco-soggiorni memorabili : Dormire in una yurta mongola, in una torre affacciata sul mare, nei pinnettos sardi o come i Flintstones? Tutto possibile e auspicabile soprattutto alla luce del rispetto dell'ambiente e del trend sempre più travolgente dei viaggi eco-friendly. E in particolare adesso in questo ultimo spicchio d'estate che lascia spazio ai colori e ai profumi più belli dell'autunno.Se il 2017 è stato l'anno del turismo sostenibile, anche nel ...

Avvelenamento da Cibo dopo una festa : 100 bambini ricoverati in ospedale : E' successo in India, i bambini hanno tutti mangiato cibo durante una festa religiosa. Nel 2013 un drammatico precedente

Polmonite a Brescia - accertamenti su due morti | Ipotesi batterio nei rubinetti Dal Cibo all’igiene - domande e risposte : Chiesta l’autopsia su un uomo di 85 anni e una donna di 69 per valutare se i decessi siano collegati ai casi di diffusione del virus che ha colpito 150 persone

Polmonite a Brescia - accertamenti su due morti | Ipotesi batterio nei rubinetti Dal Cibo all’igiene - domande e risposte : Chiesta l’autopsia su un uomo di 85 anni e una donna di 69 per valutare se i decessi siano collegati ai casi di diffusione del virus che ha colpito 150 persone

Polmonite a Brescia - i casi sono oltre 150 Ipotesi batterio : «Attenzione ai rubinetti» Dal Cibo all’igiene - domande e risposte : Vertice d'emergenza tra i gestori degli stessi acquedotti e Ats di Brescia. Ricoverate oltre 150 persone tra Brescia e Mantova. Parla l’assessore regionale Gallera: «Anche l’Istituto superiore di sanità è coinvolto nel percorso di valutazione del caso»