Chiude il ristorante del fratello di Messi | flop totale per il locale di Rodrigo a

Rodrigo Messi, il mega ristorante a Barcellona è un flop: chiude al pubblico, perdite per.. - Golssip - Golssipofficial : Rodrigo Messi, il mega ristorante a Barcellona è un flop: chiude al pubblico, perdite per.. - Golssip - Golssipofficial : Messi, il mega ristorante aperto a Barcellona è un flop: chiude al pubblico, perdite per.. - Golssip

(Di venerdì 19 ottobre 2018)il “Bellavista del Jardin del Norte” di Barcellona, ildeldisi trasformerà in unper feste privatepare non avere lo stesso successo delLeo negli affari. L’argentino meno famoso della famigliaha infatti aperto un megadue anni fa a Barcellona, che però ha chiuso in questi giorni. Il “Bellavista del Jardin del Norte”, che si estende su 1000 metri quadrati, è ubicato al centro della città spagnola, ma non ha avuto il successo atteso in termini di guadagni. Nonostante tutti gli indizi, prima della sua apertura, facessero sperare in un risultato positivo, non è stato così. Il pericolo attentati e la poca sicurezza di Barcellona avrebbero, per, fatto calare il numero di turisti nella città e consequenzialmente anche quello del. Il “Bellavista del Jardin del Norte” si ...