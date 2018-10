Che tempo che fa | Fabio Fazio e la crociata contro Matteo Salvini | domenica in studio

Prince of Persia - le sabbie del tempo : dal videogioco un fantasy Che non rovina tutto : E’ sempre una grande scommessa trarre un film da un videogioco, figuriamoci poi se quel videogioco è una saga cult tra le più longeve e amate di tutti i tempi: il primissimo Prince of Persia risale al 1989 e da allora ha accompagnato milioni di videogiocatori attraverso l’evoluzione tecnologica. Rischio doppio perciò, schivato però abilmente – e miracolosamente – da Prince of Persia – Le sabbie del tempo, film del 2010 ...

Verissimo - da Silvia Toffanin inizia la guerra a Fabio Fazio e Che tempo che fa : in studio... : Sabato 20 ottobre, ospite di Silvia Toffanin l'eterno ragazzo della canzone italiana Gianni Morandi , che ripercorrerà la sua lunga carriera e svelerà alcune anticipazioni sulla fiction di Canale 5 L'...

Fabio Fazio ospita Mimmo Lucano a 'Che tempo che fa' : ROMA - Fabio Fazio invita in trasmissione Mimmo Lucano , il sindaco di Riace, 'esiliato' per decisione del tribunale del Riesame dopo la revoca degli arresti domiciliari. L'intervista sarà in diretta, ...

Maltempo Sicilia - alluvione a Siracusa : situazione critica a Lentini - Ferla e BucCheri : L’ondata di Maltempo in atto in Sicilia ha colpito anche il Siracusano: situazione critica a Lentini, in contrada Reina, dove diverse persone si rifugiate sui tetti. Sul posto anche un elicottero dei vigili del fuoco. I carabinieri sono dovuti intervenire per salvare automobilisti rimasti intrappolati dentro i veicoli sulle strade inondate dall’acqua a causa dell’esondazione del fiume San Leonardo. Si segnalano sono aziende ...

Maltempo - a Catania anChe un mezzo dei pompieri intrappolato : La furia dell'acqua ha intrappolato anche un mezzo dei vigili del fuoco di Catania durante il nubifragio di stamattina. I quattro componenti della squadra sono rimasti bloccati per oltre tre ore dall'...

5 elettrodomestici a meno di 50 euro Che ti faranno risparmiare tempo in cucina : ... disponibile su Amazon Acquista su Amazon a 34,99' Cucchiaio-bilancia elettronico da cucina Jerrybox Tante volte cucinare è una scienza esatta . Quando proviamo a seguire una ricetta nuova, trovare ...

Salvini ha spiegato perché non aveva tempo per il Consiglio dei ministri : Dopo un pomeriggio in cui il governo giallo-verde sembrava precipitare a velocità incontrollabile verso una crisi senza ritorno, è stato Matteo Salvini ad aprire il paracadute e garantire all'esecutivo un atterraggio morbido. Non ci sarà alcuna crisi, ha detto in una intervista al Messaggero, per poi ribadire a La Stampa che il governo durerà fino al 2023. "Non posso passare il tempo nei consigli dei ...

Maltempo Cagliari : proseguono le ricerChe del pastore disperso : I vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari sono ancora al lavoro nelle montagne tra Feraxi e Capo Ferrato, in comune di Castiadas (Su) per le ricerche del 38enne pastore campano Nicola Campitiello, scomparso il 10 ottobre scorso travolto da un’ondata d’acqua nel Rio Mannu mentre tentava di mettere in salvo le sue pecore. Le ricerche sono coordinate da una Unità di Crisi Locale, con i Vigili specializzati Tas (Topografia ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio demolito da Loretta Goggi : 'Io lo ho scoperto - e lui...'. Aneddoto sconcertante : Loretta Goggi , giudice di Tale e quale Show , racconta alla Verità uno spiacevole Aneddoto su Fabio Fazio . 'Durante una conferenza stampa i giornalisti continuavano a dire che io sono un pilastro ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio e il jolly per stravincere : in studio Antonella Clerici - e... : A Che tempo che fa di domenica 21 ottobre, in studio una ospite tutta-Rai in grado di fare incetta di ascolti. Si parla di Antonella Clerici , protagonista di un'intervista 'in solitaria' con Fazio, ...

Milan - Roque Júnior : "ZacCheroni il mio maestro. Paquetà? Dategli tempo" : Roque Júnior: i tifosi rossoneri che seguirono la finale di Champions con la Juventus a Manchester nel 2003, vinta dal Milan ai rigori, certamente ricorderanno questo nome. Il difensore brasiliano, ...

"Merkel impressionata dalle riforme". Giuseppe Conte a Bruxelles : "Più tempo passa e più mi convinco Che la manovra è bella" : "Mi rendo perfettamente conto che non è questa la manovra che si aspettavano dalla Commissione, è comprensibile che ci siano delle reazioni, mi aspetto delle osservazioni critiche ma discuteremo: più passa il tempo e più mi convinco che la manovra è molto bella". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte prima di partecipare alla seconda giornata di vertice Ue.Conte ha aggiunto che vedrà il ...

Altre piogge e qualChe temporale in parte dell'Italia - le temperature restano alte : Roma - Un vortice depressionario, responsabile di maltempo tra Tunisia e parte della Spagna, resta in azione sul Mediterraneo occidentale penalizzando ancora parte della nostra Penisola, raggiunta da umide correnti meridionali in risalita lungo il suo bordo orientale. Giovedì il vortice depressionario si porterà ulteriormente verso Canali e Nord Africa rinnovando locale maltempo su Sardegna orientale e meridionale, Sicilia ionica, ...

Antonella Clerici domenica a Che tempo che fa (Anteprima Blogo) : Se per la puntata di lunedì sera di Che fuori tempo che fa avremo il piacere di vedere e di ascoltare il buon Nek, come vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri, per domenica non mancheranno di certo gli ospiti nella nuova puntata di Che tempo che fa, che torna dopo la pausa di domenica scorsa per lasciare spazio al pool sportivo della televisione pubblica. Che fuori tempo che fa, Nek ...