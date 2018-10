Che tempo che fa | Fabio Fazio e il ritorno dell' incubo | perché Gianni Morandi lo può

Che tempo che fa - Lega contro Fazio per intervista a Mimmo Lucano : Domenica prossima, 21 ottobre 2018, a Che tempo che fa andrà in onda, in diretta su Rai1, l'intervista di Fabio Fazio a Mimmo Lucano, il sindaco di Riace 'esiliato' per decisione del tribunale del Riesame dopo la revoca degli arresti domiciliari a seguito delle accuse a lui rivolte di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.La Lega si oppone all'ospitata e ...

Fazio invita Lucano a "Che tempo che fa". Insorge la Lega : Ancora bufera sul sindaco di Riace, Mimmo Lucano. Il primo cittadino del piccolo centro calabrese era andato ai domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Successivamente gli arresti dominciliari sono stati revocati ed è pure arrivato l'invito in tv da parte di Fabio Fazio che vuole in studio il sindaco di Riace a Che tempo che fa. Ma proprio su questo invito si è scatenata una vera e propria bufera politica. La ...

Che tempo che fa - Mimmo Lucano ospite. La Lega contro Fazio : ritiri l’invito : Mimmo Lucano “Sfortunato quel popolo che ha bisogno di eroi”. Verrebbe da scomodare Brecht a commento della notizia che Mimmo Lucano, il sindaco di Riace accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e irregolarità nella gestione degli appalti sui rifiuti, sarà ospite a Che tempo che fa nella puntata di domenica 21 ottobre. A pochi giorni dalla revoca degli arresti domiciliari cui era stato inizialmente sottoposto, ...

Maltempo Sicilia - i racconti : “Abbiamo avuto paura di morire”. Travolti anChe i mezzi dei pompieri : Automobilisti Travolti dalla furia dell’acqua. Situazione particolarmente difficile a causa dei molti allagamenti in particolare nelle zone di Catania e Siracusa. Un pensionato, si è salvato per miracolo da solo, uscendo dalla sua vettura e fuggendo via a nuoto. Regione pronta a riconoscere lo stato di calamità.Continua a leggere

Festa del Cinema di Roma - Cate BlanChett è una strega viola in Il mistero della casa del tempo : “Da piccola ero ossessionata dai film horror” : “Perché non usare la magia per cambiarci quando possiamo diventare persone migliori?”. E naturalmente la divina Cate Blanchett non si riferisce alla chirurgia plastica (da cui non è contaminata..) bensì alla vera magia, quella che “risiede dentro di noi e ci permette di compiere gesti oltre le nostre possibilità”. Imperturbabilmente splendida, l’attrice australiana è finalmente approdata alla Festa del Cinema di Roma dove è accolta come merita: ...

L'angoscia per quel Che siamo diventati. Quattro letture del tempo presente : Dover eravate tutti quando una buona parte d'Italia gridava, soffriva, finiva in solitudine, senza lavoro, senza dignità, senza rispetto e aumentava la rabbia, l'implosione, la disillusione, la disperazione, L'angoscia per sé, per gli altri, per il futuro, senza orizzonti.La domanda cresce impetuosa leggendo e rileggendo, tornando su alcuni punti anche fortemente significativi a spiegare il mondo in cui viviamo, l'Italia e fuori, ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio e la crociata contro Matteo Salvini : domenica in studio Mimmo Lucano : Toh, che caso. Fabio Fazio a Che tempo che fa di domenica 21 ottobre ospiterà in studio Mimmo Lucano , il sindaco di Riace, 'esiliato' per decisione del tribunale del Riesame dopo la revoca degli ...

Prince of Persia - le sabbie del tempo : dal videogioco un fantasy Che non rovina tutto : E’ sempre una grande scommessa trarre un film da un videogioco, figuriamoci poi se quel videogioco è una saga cult tra le più longeve e amate di tutti i tempi: il primissimo Prince of Persia risale al 1989 e da allora ha accompagnato milioni di videogiocatori attraverso l’evoluzione tecnologica. Rischio doppio perciò, schivato però abilmente – e miracolosamente – da Prince of Persia – Le sabbie del tempo, film del 2010 ...

Verissimo - da Silvia Toffanin inizia la guerra a Fabio Fazio e Che tempo che fa : in studio... : Sabato 20 ottobre, ospite di Silvia Toffanin l'eterno ragazzo della canzone italiana Gianni Morandi , che ripercorrerà la sua lunga carriera e svelerà alcune anticipazioni sulla fiction di Canale 5 L'...

Fabio Fazio ospita Mimmo Lucano a 'Che tempo che fa' : ROMA - Fabio Fazio invita in trasmissione Mimmo Lucano , il sindaco di Riace, 'esiliato' per decisione del tribunale del Riesame dopo la revoca degli arresti domiciliari. L'intervista sarà in diretta, ...

Maltempo Sicilia - alluvione a Siracusa : situazione critica a Lentini - Ferla e BucCheri : L’ondata di Maltempo in atto in Sicilia ha colpito anche il Siracusano: situazione critica a Lentini, in contrada Reina, dove diverse persone si rifugiate sui tetti. Sul posto anche un elicottero dei vigili del fuoco. I carabinieri sono dovuti intervenire per salvare automobilisti rimasti intrappolati dentro i veicoli sulle strade inondate dall’acqua a causa dell’esondazione del fiume San Leonardo. Si segnalano sono aziende ...

Maltempo - a Catania anChe un mezzo dei pompieri intrappolato : La furia dell'acqua ha intrappolato anche un mezzo dei vigili del fuoco di Catania durante il nubifragio di stamattina. I quattro componenti della squadra sono rimasti bloccati per oltre tre ore dall'...

5 elettrodomestici a meno di 50 euro Che ti faranno risparmiare tempo in cucina : ... disponibile su Amazon Acquista su Amazon a 34,99' Cucchiaio-bilancia elettronico da cucina Jerrybox Tante volte cucinare è una scienza esatta . Quando proviamo a seguire una ricetta nuova, trovare ...

Salvini ha spiegato perché non aveva tempo per il Consiglio dei ministri : Dopo un pomeriggio in cui il governo giallo-verde sembrava precipitare a velocità incontrollabile verso una crisi senza ritorno, è stato Matteo Salvini ad aprire il paracadute e garantire all'esecutivo un atterraggio morbido. Non ci sarà alcuna crisi, ha detto in una intervista al Messaggero, per poi ribadire a La Stampa che il governo durerà fino al 2023. "Non posso passare il tempo nei consigli dei ...