Che fine ha fatto Simone Barone? Campione del Mondo del 2006

calcioweb.eu

(Di sabato 20 ottobre 2018)è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico della formazione Berretti del Sassuolo.delcon la nazionale italiana nelcresce al Parma, non riuscendo a farsi spazio in prima squadra e venendo ceduto in prestito prima al Padova (C1), poi all’Alzano Virescit (B). Resta in B anche nella stagione seguente, trasferendosi al Chievo, che al termine del campionato ottiene la promozione in A. Nel 2002 è di nuovo a Parma, esordendo anche in Coppa UEFA: dopo due anni il Palermo lo acquista. In questo periodo comincia a essere convocato anche in nazionale. Al termine della stagione 2005-è convocato per disputare il Mondiale in Germania. In seguito al Mondiale si accorda con il Torino, ingioca anche per il Cagliari e con la divisa del Livorno, in B, dove chiude la carriera alla soglia delle 400 ...