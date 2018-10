Cast e personaggi di C’era una volta 7 | la famiglia Reale lascia posto ai babbani?

Cast e personaggi di Daredevil 3 su Netflix - il supereroe Marvel e Charlie Cox tornano dal 19 ottobre : Il Cast e personaggi di Daredevil 3 arrivano su Netflix da oggi, 19 ottobre. Matt Murdock, dopo essersi unito temporaneamente ai Difensori, è tornato a Hell's Kitchen. Lui ed Elektra erano rimasti intrappolati in un'implosione del grattacielo della Midland Circle. Matt alla fine ne è uscito illeso, ma della sua ex non vi traccia. Elektra è morta? Quando Wilson Fisk esce di prigione, il giovane avvocato deve decidere se nascondersi dal mondo ...

I Medici 2 : Cast e personaggi della seconda stagione : I Medici 2 cast & personaggi – La seconda stagione della serie tv è ormai alle porte e prima di dare uno sguardo alle avventure dei protagonisti tutti italiani, possiamo conoscere da vicino tutti i voli centrali o meno che incontreremo nel corso delle puntate. I Medici 2 sarà ancora una volta un racconto corale, dal focus sulla famiglia fiorentina fino ai nemici e gli alleati, per non dimenticare gli artisti. I Medici 2 cast al ...

Cast e personaggi di Rocco Schiavone 2 - Marco Giallini torna dal 17 ottobre su Rai2 : anticipazioni prima puntata : Dopo quasi due anni di silenzio, Cast e personaggi di Rocco Schiavone 2 debuttano stasera, 17 ottobre, su Rai2. In questa seconda stagione, il pubblico conoscerà il vicequestore com’era prima dell’assassinio della moglie Marina. Rocco, interpretato di nuovo da Marco Giallini, era un uomo vivo, innamorato della sua donna e della sua città, Roma. Il carattere è sempre burbero, sarCastico nelle battute. I fantasmi del suo passato torneranno a ...

Cast e personaggi di Magnum P.I. su Fox dal 16 ottobre : Jay Hernandez protagonista senza baffi ma con la Ferrari : Cast e personaggi di Magnum P.I. è pronto a tenere compagnia agli abbonati e al pubblico Fox proprio da oggi, 16 ottobre. Il protagonista sarà ancora una volta Thomas Sullivan Magnum ma questa volta non avrà i baffi e si sposterà a bordo di una Ferrari. Il nuovo Magnum P.I. sarà l’attore 40enne Jay Hernandez, volto noto per il pubblico delle serie per partecipazioni come in Scandal o per le sue performance in film come El Diablo o Suicide ...

Cast e personaggi di The Deuce 2 - James Franco torna su Sky Atlantic dal 15 ottobre : anticipazioni primi due episodi : Il Cast e personaggi di The Deuce 2 debuttano stasera, 15 ottobre, su Sky Atlantic. Si torna a New York negli anni Settanta, più precisamente nel 1977, con Eileen, Vince, Lori e tanti altri. La seconda stagione di The Deuce promette grandi momenti: dai sogni cinematografici di Candy, Lori, C.C. e Larry ai tentativi di Abby di fare finalmente qualcosa per migliorare la situazione delle ragazze nelle strade della Grande Mela; finendo per le ...

Cast e personaggi di The Gifted 2 al via su Fox con i suoi X Men : anticipazioni 15 e 22 ottobre : Cast e personaggi di The Gifted 2 sono pronti a tenere compagnia al pubblico su Fox a partire da oggi, 15 ottobre, quasi in contemporanea con gli Usa. La serie negli Usa ha preso il via il 25 settembre scorso e domani andrà in onda con il quarto episodio, ma il pubblico italiano potrà tornare in pista da stasera con la visione della première dal titolo "Emergenza". Cast e personaggi di The Gifted 2 andranno in onda con un singolo episodio ...

Cast e personaggi di Hill House su Netflix - dal 12 ottobre la serie horror dal romanzo di Shirley Jackson : Cast e personaggi di Hill House sbarcano su Netflix da oggi, 12 ottobre. La serie horror è basata sul romanzo di Shirley Jackson, L'incubo di Hill House, già adattato diverse volte per il piccolo e grande schermo. Diretta da Mike Flanagan, lo show ruota attorno agli abitanti di Hill House, una villa dall'aspetto bizzarro dove accadono fenomeni inquietanti e paranormali. Il tutto fa pensare che l'abitazione sia infestata. Quali presenze si ...

Cast e personaggi de I Bastardi di Pizzofalcone 2 su Rai1 con Alessandro Gassmann - trama prima puntata 8 ottobre : La squadra di Lojacono è tornata: debuttano stasera Cast e personaggi de I Bastardi di Pizzofalcone 2. Dai romanzi della serie letteraria di Maurizio de Giovanni, sei prime serate tv per la seconda stagione della fiction con protagonista Alessandro Gassmann e per la regia di Alessandro D’Alatri. Stasera, lunedì 8 ottobre, andrà in onda la prima puntata. Si riparte dal finale della prima stagione. Nel Cast e personaggi de I Bastardi di ...

Cast e personaggi di Isabel su Rai Premium - la serie su Isabella di Castiglia : trama e programmazione : Da domenica 7 ottobre debutta Isabel su Rai Premium, la serie spagnoladedicata all'affascinante personaggio di Isabella di Castiglia, la volitiva e determinata sovrana che col suo regno dal 1474 al 1504 cambiò per sempre il corso della Spagna rendendola una potenza tra i paesi del continente europeo. La serie è stata venduta e vista in ottanta paesi nel mondo, ma la Rai ha deciso di trasmetterla in prima visione assoluta per l'Italia e in ...

Cast e personaggi de I Topi su Rai3 - la prima serie tv di Antonio Albanese : anticipazioni 6 ottobre : Arrivano Cast e personaggi de I Topi, prima serie tv creata, diretta e interpretata da Antonio Albanese. Per l'attore comico si tratta della sua prima volta sul piccolo schermo. Composta da sei episodi dalla durata di trenta minuti ciascuno, la serie televisiva andrà in onda a partire da stasera, 6 ottobre, su Rai3 con due appuntamenti a settimana ogni sabato. Tutti e sei gli episodi sono stati resi disponibili su RaiPlay. Ne I Topi, Albanese ...

Cast e personaggi di Harrow su FoxCrime dal 5 ottobre : Ioan Gruffud nel medical drama che si tinge di giallo : Ioan Gruffud è a capo di Cast e personaggi di Harrow la nuova serie tv che da oggi, 5 ottobre, prenderà il via su FoxCrime in prima serata. Toccherà proprio ad uno degli attori più noti di cinema e tv vestire i panni dell'affascinante e carismatico protagonista, il dottor Daniel Harrow, per un totale di dieci episodi che compongono la prima stagione della serie australiana. Harrow è stata creata da Stephen M. Irwin e Leigh McGrath, che l'ha ...

Cast e personaggi di Solo 2 : Marco Bocci torna su Canale 5 per una nuova missione? Anticipazioni 5 ottobre : Dalla new entry Ivana Lotito al ritorno di Peppino Mazzotta, Cast e personaggi di Solo 2 sono pronti a riprendere il loro posto nel prime time di Canale 5 nella difficile serata del venerdì sera. Mediaset è un po' in crisi nel settore fiction ma ha intenzione di fare grandi cose in futuro puntando su Infinity e sulla produzione ma, intanto, spera di portare a casa importanti risultati grazie a Marco Bocci, ma sarà davvero così? Lo scontro con ...