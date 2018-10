Carburanti | Qe | ancora stabilità dei prezzi sulla rete

meteoweb.eu

: @matteosalvinimi Cazzaro , potevi farti Roma - Spoleto in macchina invece di usare un elicottero , si risparmiavano… - AcLeon171 : @matteosalvinimi Cazzaro , potevi farti Roma - Spoleto in macchina invece di usare un elicottero , si risparmiavano… - PaulBort : @matteosalvinimi @StefaniaPetyx Hai promesso anche, che al primo consiglio dei Ministri toglievi le accise ai carbu… - GraziellaIppol : @InMyMind80 @PieraBelfanti @mariobianchi18 La scelta la accomuna ai cialtroni che ha mandato al governo...e dato ch… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018)italiana. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo in lieve calobenzina e praticamente ferme sul diesel, infatti, non si registrano neanche oggi interventi suiraccomandati delle compagnie. Sul territorio, quindi,praticati senza particolari scosse, ma con qualche cenno di limatura al ribasso. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservadel Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,666 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,667 a 1,682 euro/litro (no-logo a 1,648). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,561 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,562 a 1,572 euro/litro (no-logo a 1,545). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,791 ...