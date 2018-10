Capolinea Tokyo? Speriamo di no

Volley - Mondiali 2018 : Italia - è il Capolinea di una generazione? Questo gruppo può arrivare a Tokyo - ma il futuro inquieta. Mancano i ricambi e schiacciatori all’altezza : L’Italia non è riuscita ad andare oltre al quinto posto ai Mondiali 2018 di Volley maschile, un risultato che migliora sì la disastrosa tredicesima piazza di quattro anni fa ma che certamente non può soddisfare questa Nazionale e tutto il Paese che l’ha supportata. Tutti si aspettavano di salire sul podio, di lottare per le medaglie, magari di provare addirittura a battagliare per il bersaglio grosso considerando anche che si giocava ...