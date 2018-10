Caos Slovacchia - due ‘italiani’ coinvolti nel festino : Kozak si dimette - le motivazioni [DETTAGLI] : 1/8 Weiss (Foto Lapresse-Reuters) ...

Caos in Slovacchia - Skriniar e altri 6 giocatori ad un festino : si dimette il Ct : Jan Kozak, ormai ex Ct della Slovacchia, si è dimesso dopo più di 5 anni. Nella giornata di oggi ha convocato una conferenza stampa per spiegare le motivazioni: l’addio è dettato dalla profonda delusione in quanto ha scoperto che 7 giocatori sono andati ad un festino dopo la sconfitta con la Repubblica Ceca: si tratta di Martin Dubravka, Michal Sull, Lubomír Satka, Norbert Gyomber, Milan Skriniar, Stanislav Lobotka e Vladimir Weiss. ...

Danimarca - Caos contratti di sponsorizzazione : k.o. in Slovacchia con una formazione semi-pro : Il rischio che la partita di ieri contro la Slovacchia potesse entrare nell’almanacco dei record negativi c’era tutto: la Danimarca, in seguito alla rivolta del gruppo che ha preso parte ai Mondiali (compreso il commissario tecnico Hareide), hanno schierato una formazione di semi-pro di seconda e terza serie condita anche da sei calciatori di futsal. La partita alla fine si è conclusa 3-0 per la squadra di Hamsik, così ...

