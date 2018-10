Canoa velocità - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : tutte le competizioni femminili e maschili : Sono stati resi noti i criteri di qualificazione olimpica per Tokyo 2020 per quanto riguarda le 12 specialità della Canoa velocità: per la parità di genere tali regole, di seguito esposte, valgono sia per le gare maschili che per quelle femminili. Saranno qualificati un totale di 140 imbarcazioni e 246 atleti. Ogni Nazione potrà qualificare al massimo un’imbarcazione per ciascun evento, con il limite di sei uomini e sei donne per il kayak ...

Canoa velocità - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nelle ultime finali sorridono Uzbekistan ed Ungheria : Si sono disputate le ultime due finali della Canoa velocità alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: assegnati i titoli nella canadese femminile e nel kayak maschile. Non era in gara Lucrezia Zironi: l’azzurrina tornerà in gara lunedì nella fase finale della Canoa slalom. Nella canadese femminile oro all’uzbeka Gulbakhor Fayzieva, che dopo aver dominato sin dalle qualifiche, nella finale per l’oro chiude in ...

Canoa velocità - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Lucrezia Zironi fuori ai quarti nel kayak - è quinta : Si sono disputate le prime due finali della Canoa velocità alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: assegnati i titoli nella canadese maschile e nel kayak femminile, dove l’azzurrina Lucrezia Zironi chiude quinta. Oggi le ultime due finali, con l’italiana che nella canadese dovrebbe trovarsi ancora di più a suo agio. Nel kayak femminile oro alla magiara Eszter Rendessy, che dopo aver dominato sin dalle qualifiche, nella finale per ...

Canoa velocità - il nuovo DT della nazionale sarà Oreste Perri. Torna a ricoprire l’incarico lasciato nel 2008 : sarà Oreste Perri il successore del dimissionario Guglielmo Guerrini alla direzione tecnica della squadra nazionale della Canoa velocità. Perri, allenatore cremonese classe 1951 ed attuale presidente del CONI Lombardia, ha già ricoperto tale incarico per 23 anni tra il 1985 ed il 2008. Plurimedagliato da atleta, da allenatore ha raccolto 12 medaglie olimpiche. A comunicare la decisione è stato il presidente della Federazione Italiana Canoa ...

Atletica - calcio - basket - Canoa velocità e boxe : le grandi malate (senza rimedio?) dello sport italiano. E il ciclismo… : Lo sport italiano, pur lontano dai fasti degli anni Novanta e Duemila, continua a mantenersi al vertice internazionale: dal 1996 il Bel Paese figura nella top10 delle Olimpiadi estive, il settore invernale è tornato a splendere dopo anni bui, il mondo paralimpico ha raggiunto un’eccellenza straordinaria ed anche i motori hanno ritrovato competitività. Poche nazioni (forse nessuna) vantano l’eclettismo storico e tradizionale ...

Canoa velocità - Campionati Italiani Assoluti 2018 : tre titoli per Carlo Tacchini - brillano anche Santini-Incollingo. Tutti i podi e risultati : Si sono svolti questo fine settimana all’Idroscalo di Milano i Campionati Italiani Assoluti di Canoa velocità. I migliori atleti del Bel Paese si sano dati battaglia per conquistare l’ambito titolo tricolore con delle gare che hanno confermato in gran parte i pronostici, ma c’è stata anche qualche sorpresa. Andiamo quindi a scoprire Tutti i podi e risultati. KAYAK 1000 metri Nel K1 arriva la vittoria di Samuele Burgo che, dopo gli ottimi ...

Canoa velocità - la rabbia di Carlo Tacchini dopo i Mondiali. L’azzurro chiede alla federazione di essere seguito dai suoi tecnici : I Mondiali di Canoa velocità di Montermor O Velho (Portogallo) sono stati decisamente sotto le aspettative per Carlo Tacchini. Partito come punta azzurra della spedizione, non è riuscito poi a brillare in gara, mancando per un soffio il passaggio in finale nel C1 500 metri e poi chiudendo ottavo sulla distanza olimpica dei 1000 metri. Ieri sul sito ufficiale di Tacchini, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è apparso un comunicato, poi ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : un grande passo indietro - e Tokyo 2020 è quasi alle porte… : Si sono chiusi a Montemor o Velho, in Portogallo, i Mondiali di Canoa velocità, che purtroppo, per l’Italia hanno segnato un grosso passo indietro rispetto alla rassegna iridata di dodici mesi fa: gli azzurri conquistano una sola medaglia, di bronzo, nella specialità non olimpica del C4 500 metri maschile. Per il resto poche le finali conquistate, si salvano soltanto Daniele Santini e Luca Incollingo (tra l’altro di bronzo assieme ai ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : Carlo Tacchini quinto nella canadese sui 5000 metri - Samuele Burgo ottavo : Si sono chiusi con le prove sui 5000 metri i Mondiali di Canoa velocità di Montemor o Velho: in Portogallo l’Italia ha raccolto soltanto alcuni piazzamenti di rincalzo non lottando in nessuna delle finali per le medaglie. Il migliore è stato Carlo Tacchini, quinto nella canadese, mentre nel kayak Samuele Burgo ha chiuso ottavo, ed Agata Fantini sedicesima. Nel C1 5000 metri maschile Carlo Tacchini ha chiuso quinto in 24’31″263, ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : il medagliere finale. Italia a secco nelle specialità olimpiche : L’Italia chiude con una sola medaglia i Mondiali di Canoa velocità di Montemor o Velho: in Portogallo è salito sul gradino più basso del podio soltanto il C4 500 metri maschile, specialità non olimpica. Sono arrivate invece ben tre medaglie dalla paraCanoa, con l’oro di Esteban Farias, l’argento di Eleonora De Paolis, ed il bronzo di Fabrizio Mancarella. Andiamo a scoprire chi ha vinto il medagliere generale, quello delle ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : ottavo Manfredi Rizza nel K1 200. Tutti i risultati delle finali del mattino : Va in archivio la sessione mattutina dell’ultima giornata di gare ai Mondiali di Canoa velocità: a Montemor o Velho magro bottino per l’Italia. Soltanto Manfredi Rizza centra la finale nel K1 200, chiudendo ottavo, mentre Francesca Genzo si ferma in semifinale nel K1 200, ed il K4 500 maschile finisce ultimo in Finale B. Nel pomeriggio chiusura con le finali sui 5000 metri. Nel K1 200 metri maschile (specialità olimpica) ottavo posto ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di domenica 26 agosto. Tutti gli italiani in gara : Ultima giornata di gare, oggi, domenica 26 agosto, a Montemor o Velho: in Portogallo volgono al termine i Mondiali di Canoa velocità con le gare su 500 e 200 metri e con le specialità sui 5000 metri. Le residue speranze di una finale tra gli sprinter sono affidate a Manfredi Rizza e Francesca Genzo nel kayak. Nel pomeriggio infine spazio alle 5 chilometri, con tre azzurri in gara, ovvero Carlo Tacchini nella canadese e Samuele Burgo ed Agata ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : in semifinale Manfredi Rizza e Francesca Genzo. Male i K4 500 ed i fratelli Craciun : Cala il sipario anche sulla penultima giornata di gare ai Mondiali di Canoa velocità: a Montemor o Velho, in Portogallo, terminate le gare della paraCanoa e quelle sulla distanza dei 1000 metri, si sono disputate batterie e semifinali delle gare sui 500 e sui 200, con cinque equipaggi azzurri impegnati. Due sono le semifinali centrate dagli atleti italiani. Nel K1 200 metri maschile (specialità olimpica) Manfredi Rizza vince la terza batteria in ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : Carlo Tacchini ottavo nel C1 1000m - Di Liberto-Spotti settimi nel K2 200m. Tutti i risultati delle finali : Sessione mattutina ricca di emozioni ai Mondiali di Canoa velocità a Montemor o Velho (Portogallo). L’Italia può festeggiare una splendida medaglia di bronzo nel C4 500 metri. Andiamo quindi a scoprire Tutti gli altri risultati. Partiamo dal C1 1000m dove arriva un deludente ottavo posto per Carlo Tacchini. Il 23enne di Verbania non è stato mai in lotta con i migliori, chiudendo lontanissimo ad oltre 10” di ritardo dal tedesco Sebastian Brendel, ...