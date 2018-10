In Canada entra in vigore la norma che legalizza la marijuana : Da oggi in Canada si potrà fumare ed acquistare liberamente marijuana a scopo ricreativo , grazie ad un provvedimento che rende il paese nordamericano il secondo al mondo dopo l'Uruguay a legalizzare completamente la sostanza. La nuova legge in vigore da questo momento era stata approvata lo scorso giugno dal parlamento canadese , mantenendo così la promessa che ...