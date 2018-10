Cambiamenti climatici | il sistema dell’Artico presenta un drammatico circolo vizioso che

Europa e Bill Gates contro i Cambiamenti climatici - : Il presidente Jean-Claude Juncker ha parlato dell'esigenza di un ammodernamento dell'economia e dell'industria, di obiettivi ambiziosi da conseguire al fine di tutelare il pianeta e le sue risorse, ...

USA - i tornado si stanno spostando verso Est su un’area più grande e popolata : potrebbe essere un effetto dei Cambiamenti climatici : Negli ultimi decenni i tornado sugli USA si stanno spostando, diminuendo in Oklahoma, Texas e Kansas ma aumentando negli stati lungo il fiume Mississippi e ancora più ad est, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Climate and Atmospheric Science. Lo studio sostiene che l’attività dei tornado stia aumentando soprattutto in Mississippi, Arkansas, Tennessee, Louisiana, Alabama, Kentucky, Missouri, Illinois, Indiana, Wisconsin, Iowa e ...

Birra a rischio per colpa dei Cambiamenti climatici : La Birra è la bevanda alcolica più popolare al mondo per volume dei consumi e il suo ingrediente principale, l'orzo, è particolarmente sensibile agli eventi meteorologici estremi . Sebbene la ...

Cambiamenti climatici - le foglie diventano più spesse. E non è una buona notizia : Ha creato molto scalpore nel mondo scientifico e tra gli esperti di clima la notizia che nel pianeta le foglie diventano più spesse a causa dell’aumento di concentrazione di CO2, aggravando di conseguenza i Cambiamenti climatici. Nonostante siamo a conoscenza degli effetti deleteri del nostro agire, continuiamo a immettere nell’atmosfera un’insostenibile quantità di carbonio e la concentrazione di CO2 ha raggiunto livelli mai visti. Lo scorso ...

Alluvioni - terremoti - Cambiamenti climatici : cosa fare per ridurre i rischi dovuti ai disastri naturali? : Siccità, aumento delle temperature, Alluvioni, tempeste, terremoti minacciano l’uomo a ogni latitudine. Ma non si tratta più di un fenomeno riferito ai paesi “poveri”. In Europa e nella stessa Italia negli ultimi anni gli effetti dei cambiamenti climatici sono diventati sempre più evidenti e pericolosi, tanto da far finire il nostro tra i dieci Paesi più colpiti al mondo da catastrofi naturali. Le migrazioni di massa dovuti ai ...

Un Nobel all’economia che prova a contrastare i Cambiamenti climatici : L’economista di Yale William Nordhaus ha studiato per tutta la vita i costi dei cambiamenti climatici, invocando una tassa sulle emissioni di anidride carbonica per contrastare il riscaldamento globale. Leggi

Cambiamenti climatici : la lotta per l'ambiente dimentica i diritti umani : lotta ai Cambiamenti climatici nella storia recente Dopo che nel 2015 oltre 190 Paesi del mondo hanno sottoscritto l' accordo di Parigi per mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto di 2° ...

Abbiamo 12 anni per salvare il pianeta dai Cambiamenti climatici. Di nuovo : Roma. A fine 2018 si terrà a Katowice, in Polonia, la Cop 24, riunione organizzata dalle Nazioni Unite in cui i leader di tutto il mondo discuteranno di come affrontare i cambiamenti climatici e fermarne gli effetti nefasti sul pianeta. La Cop 24 ha il compito di trasformare in regole da rispettare

Cambiamenti climatici - spaventose proiezioni sull’aumento del livello globale dei mari : 15 metri in più entro il 2300 se le emissioni di gas serra rimangono elevate : Il livello medio globale dei mari potrebbe aumentare di quasi 2,4 metri entro il 2100 e di 15 metri entro il 2300 se le emissioni di gas serra continueranno a restare elevate, secondo una revisione dei Cambiamenti e delle proiezioni del livello dei mari condotta dai ricercatori della Rutgers University in collaborazione con altri esperti. Dall’inizio del secolo, il livello medio dei mari globali è aumentato di circa 6 cm. Con moderate emissioni, ...

Report IPCC - ONU : “I Cambiamenti climatici corrono più in fretta di noi. Siamo in ritardo” : “I cambiamenti climatici corrono più in fretta di noi. Siamo in ritardo, non c’è tempo da perdere“: lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, in riferimento al rapporto sull’ambiente pubblicato dall’Intergovernmental Panel on Climate Change, l’agenzia preposta al monitoraggio del clima. Secondo quanto emerso dal Report, il pianeta ha a disposizione solo 12 anni per correre ...

Cambiamenti climatici e sicurezza internazionale : due facce di un unico problema : Scorrendo l'elenco di quella che per gli addetti ai lavori è la "conferenza delle parti", cioè gli incontri degli aderenti alla Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici stipulata nel 1992, troviamo una lista di ben 23 appuntamenti mondiali: da Berlino a Marrakesh, da Kyoto a Cancun, da Varsavia a Montreal e così via. Progetti ambiziosi, dichiarazioni in pompa magna, ma nella sostanza decenni di fallimenti e ...

Nobel Economia a Nordhaus e Romer per la ricerca sui Cambiamenti climatici : ...di nuovi modelli "che hanno allargato lo spettro delle possibilità della analisi economica mettendo in opera soluzioni che spiegano come l'Economia di mercato interagisca con la natura e la scienza".

