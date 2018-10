Calvizie | le cure per la caduta dei capelli e le esperienze di successo

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Isono un tratto dell’identità. La loro perdita corrisponde alla percezione di una diversa immagine di sé, con tutte le conseguenze che un cambiamento del genere può comportare sul piano psicologico. Laè quindi un problema che rivela un profondo impatto nella vita di chi ne è colpito. Il fenomeno tende a protrarsi nel lungo periodo, una progressiva trasformazione interpretata passivamente: è difficile abituarsi alla nuova fisionomia. Il problema della perdita, difficoltà psicologiche e cause Gran parte della popolazione, nel corso della vita, è interessata dal fenomeno: in accordo a recenti studi lariguarderebbe 7 uomini su 10 e il 40% delle donne. Le modalità cambiano a seconda del genere, nel pubblico maschile la perdita deiaffligge in un primo momento la zona delle tempie e va estendendosi al resto della testa. In quello femminile, invece, ...