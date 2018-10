Calcio | Serie A 2018-2019 | derby di Milano da non perdere | la Juventus ospita il Genoa

Serie A - 9^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Dopo la settimana di pausa per gli incontri delle Nazionali, la Serie A si appresta a tornare in campo. Nella giornata di sabato saranno impegnate tre delle nostre quattro squadre che settimana prossima sono attese dagli incontri di Champions: Roma, Juventus e Napoli. Domenica sera, invece, l’attesissimo derby della Madonnina tra Inter e Milan. Si chiude lunedì con Sampdoria-Sassuolo. Di seguito i nostri pronostici: Roma-Spal 1+Under ...

Serie B - 8^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Oggi, Spezia-Pescara inaugura l’ottavo turno del campionato di Serie B. L’Hellas vuole riprendersi la testa della classifica e per farlo dovrà battere il Venezia a domicilio. Trasferta anche per il Palermo di Stellone, atteso al Via del Mare dal Lecce dell’ex rosanero Liverani. Chiude la giornata il monday night tra Benevento e Livorno. Ecco i pronostici di CalcioWeb. SPEZIA-PESCARA – X ASCOLI-CARPI – Under ...

Sportitalia - Palinsesto Calcio 19 - 22 Ottobre (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Dopo la sosta torna il grande appuntamento con il Calcio della Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). Sei le partite della 5° giornata del girone d’andata su cui si accenderanno le telecamere della televisione che racconterà in diretta ed esclusiva tutte le gare della ...

Incredibile in Serie A - un’altra inchiesta sul Calcio italiano : coinvolta una big - sospetti su due squadre - si rischia il terremoto [NOMI - FOTO e DETTAGLI] : Novità clamorose che riguardano il calcio italiano, un nuovo terremoto che rischia di sconvolgere il mondo del pallone. Nell’ultimo weekend il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali per la Nations League ma non sono mancate le polemiche e gli scandali. Tutto è nato dalle accuse nei confronti del calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo, il portoghese nella bufera per lo scandalo violenza sessuale, il ...

Calendario Serie A Calcio - nona giornata : gli orari e il programma delle partite. Come vederle in tv su Sky e Dazn : La nona giornata della Serie A 2018-2019 è ormai alle porte. Tra il 20 ed il 22 ottobre si tornerà in campo. Il turno prenderà il via dall’ormai consueto trittico di anticipi al sabato per le squadre che scenderanno in Champions League: il 20 alle ore 15.00 la Roma ospiterà la SPAL, mentre alle ore 18.00 la Juventus riceverà il Genoa, infine alle ore 20.30 il Napoli farà visita all’Udinese. La domenica si aprirà con il consueto lunch ...

P.S. Giorgio - Calcio a 5 Serie A2 : la Futsal Cobà supera con pieno merito il turno di Coppa della Divisione - battendo per 3-1 la Tenax ... : Ne ha di che essere soddisfatto l' ex di giornata, quel mister Cafù che ha portato nella scorsa stagione i fidardensi in A2. Adesso sotto con la vincente tra Ortona ed Acqua & Sapone: in ogni caso, si ...

FantaCalcio; Consigli Formazione 9^ Giornata Serie A 2018-19 : Arriva Juric - enigma Ventura : Urge un preliminare distinguo, i fantaallenatori di leghe poco numerose, a quattro o sei squadre, nemmeno si accorgeranno dei recenti avvicendamenti di panchina; discorso diverso per le leghe più nutrite, inevitabilmente sensibili a qualsivoglia variazione tattica. Partendo dai rossoblu, Piatek, ca va sans dire, rimarrà perno intoccabile della squadra di Prezosi, così come Romulo e Criscito, leaders dall’ottima media voto, intorno a ...

Prossima giornata Serie A Calcio - gli orari delle partite e come vederle su Sky e Dazn : La nona giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 20 ed il 22 ottobre. Il prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio infatti si giocherà dopo la sosta per le Nazionali. La tornata si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante: saranno 10 match da vivere in apnea. Si inizierà con il solito trittico di anticipi al sabato: il 20 alle ore 15.00 la Roma ospiterà la SPAL, mentre alle ore 18.00 la Juventus riceverà ...

Antitrust - istruttoria su Sky e Dazn per pacchetti Calcio Serie A : Roma, 15 ott., askanews, - L'Antitrust ha avviato un'istruttoria sui pacchetti calcio della serie A offerti da Sky e Dazn. Per quanto riguarda Sky, l'Authority, ha rilevato che, nella fase di ...

FantaCalcio : le probabili formazioni della nona giornata di Serie A : Il Festival dello Sport, Guardiola: "In Italia mi piace il Sassuolo di De Zerbi" sampdoria-sassuolo - Lunedì ore 20.30 Sampdoria Saponara tornerà tra i convocati, ma da trequartista dovrebbe agire ...

Calcio Serie A - 9^ giornata : spicca Inter-Milan. Partite in streaming su Dazn.com e SkyGo : Nonostante l’attenzione sia attualmente concentrata sulle nazionali, sabato prossimo torna il Campionato di Serie A 2018-2019. Come al solito il calendario sara' ‘spezzettato’ su più giorni, in questo caso tra sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 ottobre. Dopo la sosta per gli impegni con le nazionali gli allenatori italiani si preparano a far fronte cosi ad un nuovo appuntamento di Campionato. La prossima giornata di Serie A tornera' quindi ad ...

Calciomercato - Lukaku e il futuro in Serie A : 'Perché no?'. Poi elogia la Juventus : " Perchè no, è una cosa che spero ", le parole rilasciate dal belga alla Gazzetta dello Sport . In quale squadra? Lukaku non si sbilancia, ma i suoi complimenti alla Juventus sembrano essere un ...