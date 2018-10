Calcio | EPFL contraria all’attuale format della Champions League | ma Serie A e Bundesliga

oasport

(Di venerdì 19 ottobre 2018) L’, l’Associazione delle leghe calcistiche europee, ha chiesto con forza una modifica delattuale. Il direttivo dell’associazione, riunitosi quest’oggi, non ha però ritenuto di dover procedere a modifiche dopo il 2021, a seguito del voto negativo diA e. La richiesta dell’, in particolare, è relativa alla riduzione dei quattro posti attualmente riservati a Inghilterra, Spagna, Germania e Italia, in favore dell’ingresso nell’ex Coppa dei Campioni di più club provenienti da campionati che, ad oggi, danno meno opportunità di arrivare fino all’élite deleuropeo. Si è parlato anche“protezione” dei fine settimana, nel senso di lasciarli liberi, così come accade adesso, per i soli campionati nazionali, fatto salvo il sabato dedicato alla finale di...