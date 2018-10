Cagliari | cessione di Barella? Il presidente Giulini avverte i tifosi

sportfair

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Nicolòè richiesto da diversi top club italiani ed esteri, il calciatore delha manifestato la volontà di giocare la Champions Ildel, Tommaso, ha parlato del proprio gioiellino Nicolò. In questa stagione il centrocampista sta confermando quanto di buono mostrato nelle passate annate, conquistando addirittura la Nazionale di Mancini. In chiave calciomercato, trattenerlo anon sarà facile, come ha ammesso il patronparlando a Tuttosport: “La sua esplosione è merito di Maran, perché lui ha finalmente trovato un allenatore che gli dà tantissimo. Se dovesse restare io sarei il più felice del mondo ma è chiaro che abbia l’ambizione di giocare in Champions League e qui, al momento, non potrebbe giocarla“. Dunquesta iniziando ad entrare nell’ottica di perdere, un talento del suo ...