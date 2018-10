Caccia a una banda di quattro uomini che ha assalito la società di spedizioni della zona

Massimo Giletti torna in Rai - prima volta dalla Cacciata. Sgancia la bomba : 'Ho una clausola nel contratto' : 'È la prima volta che torno in uno studio Rai dopo la fine de l' Arena ". A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora , su Rai Radio1, è Massimo Giletti , conduttore e giornalista, attualmente alla guida ...

Seveso Casino Palace - chi sono?/ Video - la band agli Home Visit di X Factor 2018 alla Caccia di una sedia : Seveso Casino Palace a X Factor 2018: la band milanese dopo aver convinto i giudici ai BootCamp ora si gioca la possibilità di accedere alla fase finale dei Live(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 11:04:00 GMT)

Manovra - governo a Caccia della manina sulla pace fiscale. Conte : “Nessuna frattura tra M5s e Lega - controllerò io il testo” : Di chi è la manina che ha inserito il colpo di spugna ai riciclatori di denaro nella pace fiscale? E’ tecnica, e allora va preparato di nuovo il plotone d’esecuzione come per il caso della Croce Rossa, oppure politica, e quindi mette solo in evidenza, in una volta, tutte le differenze tra Cinquestelle e Lega? E ancora: c’è davvero quella manina oppure, come dicono alcune fonti della Lega, il testo è sempre stato così? ...

Cacciatore ucciso da un colpo partito accidentalmente durante una battuta nel bosco : Un uomo è morto a seguito di un incidente di caccia avvenuto a Cisterna di Latina, al confine con il territorio di Velletri. La vittima, 56 anni, era impegnato in una battuta insieme a un altro ...

Cacciatore ucciso da un colpo partito accidentalmente durante una battuta a Cisterna di Latina : Un uomo è morto a seguito di un incidente di caccia avvenuto a Cisterna di Latina, al confine con il territorio di Velletri, nella zona delle 'Ginestre'. La vittima, 56 anni, era impegnato in una ...

Cacciatore ucciso da un amico durante una battuta nel bosco : Un uomo è morto a seguito di un incidente di caccia avvenuto a Cisterna di Latina, al confine con il territorio di Velletri. La vittima, 56 anni, era impegnato in una battuta insieme a un altro ...

Ciclista inglese ucciso con una fucilata da un Cacciatore sulle Alpi francesi : Una domenica di sangue e sconcerto quella appena passata, nei boschi sulle Alpi francesi vicino al confine con la Svizzera, nella zona di Les Gets, dove la vittima gestiva un piccolo ristorante. Sembra un anno particolarmente infausto e infelice per la caccia, sono gia' molti gli incidenti segnalati da quando è stata aperta la stagione venatoria. Ancora poco si sa di questo incidente avvenuto nella giornata di domenica 14 ottobre, i funzionari ...

Sfilata di campioni di oggi e di ieri per il Premio Estra per lo sport In Salone comunale Giamcarlo Antognoni - Maurizia Cacciatori e Gabriele Detti sono stati gli ospiti d'onore delle cerimonia : Si confermano questi i valori e i temi protagonisti della II edizione del Premio giornalistico 'Estra per lo sport: raccontare le buone notizie', promosso da Estra in collaborazione con Ussi , Unione ...

Fanno buco nella parete e rapinano una banca : È Caccia ai 5 malviventi : Un commando armato fromato da cinque persone, con indosso maschere, parrucche, cappelli e occhiali da sole, ha fatto irruzione nella filiale della banca popolare di Novara del quartiere Portuense di Roma e ha svuotato il caveau. I rapinatori sono entrati attraverso un buco aperto in un garage attiguo al palazzo, hanno disarmato la guardia giurata sorprendendola alle spalle e hanno costretto il direttore ad aprire la cassaforte. Poi sono fuggiti ...

Tuffi - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Chiara Pellacani a Caccia di una medaglia dai tre metri : L’Italia schiera l’asso nei Tuffi alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires. Nella prova odierna dei 3m femminili si presenterà sul trampolino, infatti, Chiara Pellacani. La giovane romana va a caccia di una medaglia per coronare un anno magico, che l’ha vista conquistare un’indimenticabile medaglia d’oro agli ultimi Europei nel sincro in coppia con Elena Bertocchi. Sarà una gara ...

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : Sofia Tomasoni a Caccia di una medaglia nella Final Race di kiteboard - Spagnolli-Fava fuori dai giochi per il podio nel Nacra 15 : Il programma della Vela ai giochi Olimpici Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina) oggi volge al termine con l’assegnazione delle medaglie nella gara mista dei Nacra 15 e nelle due competizioni di kiteboard. L’Italia non vuole fermarsi dopo le due splendide medaglie conquistate ieri nel windsurf con Giorgia Speciale (oro) e Nicolò Renna (argento), infatti ci sono ancora delle possibilità di podio nel ...

L'Aquila - studentessa con neonata Cacciata da una lezione : Una studentessa frequentante la facoltà di Scienze umane de l'Università delL'Aquila è stata buttata fuori durante una lezione universitaria. La motivazione alla base di questo gesto? Si era recata a lezione con sua figlia, che ha appena quattro mesi.Come si apprende su IlMessaggero, la ragazza sta frequentando un corso del dipartimento di Formazione Primaria, funzionale a poter divenire un'insegnante. Quanto raccontato dalla studentessa ha ...

Napoli - una testa mozzata di pesce spada nella plastica : l'Asìa a Caccia dei furbetti di Posillipo : Una testa mozzata di pesce spada nella campana gialla di plastica e metalli. La scoperta è avvenuta in un cassonetto della raccolta differenziata in via Manzoni. Nel bustone nero, durante...

Golf - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Alessia Nobilio in testa dopo due giri. L’azzurra va a Caccia di una medaglia : L’Italia sogna una medaglia nel torneo femminile di Golf alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. dopo due giri in testa alla classifica c’è Alessia Nobilio, che ha uno score di perfetta parità con il par, frutto di un primo giro da 68 colpi (-2) e di un secondo da 72 (+2). Tanti rimpianti per come si è chiusa la giornata, visto che Nobilio nelle ultime tre buche ha realizzato un doppio bogey (alla sedici) e un bogey (alla ...