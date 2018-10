Buffon | ' Napoli? Con Ancelotti c' è una mentalità vincente'

PSG - Buffon : 'Felice per il Napoli - ma la Juve non ha eguali' : Gigi Buffon , portiere del Paris Saint-Germain , parla al Corriere dello Sport del campionato italiano: 'Sono felice che il Napoli stia facendo bene, perché ho un gran rapporto di amicizia, stima e rispetto con Ancelotti. Tuttavia credo che la partita con la Juve non sarà ...

Buffon : 'Juve più forte di tutti - sarà dura per il Napoli. Nazionale? Via per autotutela' : Ha lasciato la serie A dalla porta principale, chiudendo la sua avventura italiana con l'ennesimo scudetto di una carriera incredibile. Il presente di Gianluigi Buffon si chiama adesso Paris Saint-...

Focus Champions League – Tutto sul Psg : l’ossessione per la Coppa alleata del Napoli. Cavani e Buffon - a volte ritornano : Il pesante ko rimediato dal Napoli contro la Sampdoria ha fatto piovere numerose critiche sulle scelte di Ancelotti, che per la trasferta di Genova ha deciso di optare una sorta di mini turnover lasciando fuori giocatori come Hamsik e Callejon. Un turnover che non aveva motivo di esistere visto che il Napoli ha avuto una settimana di tempo per recuperare dopo la vittoria ottenuta con il Milan. La sconfitta contro i blucerchiati, comunque, ...