Buffon | Juventus-Psg in finale di Champions? Spero proprio di no

Gianluigi Buffon : "Juventus-Psg mai in finale di Champions"/ Ultime notizie : "Io più forte di 5 anni fa" : Gianluigi Buffon: "Juventus-Psg mai in finale di Champions". Ultime notizie il portierone ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Io più forte di 5 anni fa"(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 12:25:00 GMT)

Juventus - Buffon : “E’ stato un addio perfetto. Contro in finale? Meglio di no…” : Gigi Buffon, intervistato sulle pagine della “Gazzetta dello Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo addio alla Juventus, confermando l’ottimo rapporto con i bianconeri. Il portiere del PSG ha evidenziato come la storia d’amore con la Juve si sia chiusa nei migliori dei modi, con grande rispetto e con grande armonia. Poi focus sulla […] L'articolo Juventus, Buffon: “E’ stato un addio ...

Buffon - il suo cuore batte ancora per la sua Juventus? Le risposte nostalgiche ai follower : Gigi Buffon risponde ai suoi follower, il portiere ex Juventus parla del legame che ancora lo lega agli ex compagni bianconeri Gigi Buffon ha chiesto ai suoi follower su Instagram di fargli qualche domanda e gli utenti social si sono sbizzarriti. Soprattutto i fan della Juventus si sono interessati alla nostalgia che potrebbe ancora legare il nuovo portiere del Psg ai bianconeri ed infatti gli hanno chiesto: “Ti senti spesso con gli ...

Juventus - Szczesny : “Buffon? Non farò come lui. Prima fumavo sigarette…” : Szczesny svuota il sacco ai microfoni della “BBC“. Il portiere bianconero ha colto l’occasione per evidenziare il suo percorso di crescita e di maturità totale in maglia bianconera. Un modo per sottolineare i grandi insegnamenti fornitigli da Buffon e per rimarcare il suo completo salto di qualità, sia professionale, sia umano. Szczesny: “Non farò mai […] L'articolo Juventus, Szczesny: “Buffon? Non farò come ...

Juventus - Szczesny : 'Più facile per me gestire l'eredità di Buffon. Wenger? Mi multò perché fumavo' : Gli anni all' Arsenal , la consacrazione alla Roma e il passaggio alla Juventus . Tre tratti salienti della carriera di Wojciech Szczesny , riassunti nel corso di una lunga intervista concessa dal ...

Probabili formazioni / Parma Juventus : tutti gli eredi di Buffon. Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Parma Juventus: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Tanti gli assenti in casa gialloblu, solito dubbio sul modulo per Allegri(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 13:00:00 GMT)

Buffon : 'La Juventus non mi stupisce. Napoli - si vede il carattere di Ancelotti' : TORINO - Gianluigi Buffon , portiere del Paris Saint-Germain , torna a parlare della sua ex Juventus e del calcio italiano e lo fa attraverso i propri canali ufficiali: ' Lo confesso, fa un certo ...

Gigi Buffon / "Sto meglio ora rispetto a 5 anni fa. Il Psg come la Juventus" : Gigi Buffon, l'ex portiere e capitano della Juventus torna a parlare e sottolinea come sentirsi meglio di cinque anni fa. I tifosi bianconeri non gradiscono la sua esternazione su di loro.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 19:16:00 GMT)

JUVENTUS - MARCHISIO HA RESCISSO IL CONTRATTO / Ultime notizie : tentazione Psg per Claudio - ritrova Buffon? : Claudio MARCHISIO lascia la JUVENTUS: notizia shock dal mondo bianconero, il centrocampista ha RESCISSO il CONTRATTO e dà l'adido alla società. Quale futuro? Spunta l'ipotesi Psg(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 09:16:00 GMT)