Bufala buono McDonald’s da 50 euro per 50 anni Big Mac | la truffa su WhatsApp

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Vi è per caso già arrivato ilMcDonald's di 50per i 50del Big Mac? Lasta correndo in queste su, come già successo per molte altre catene, il cui marchio è stato sfruttato in maniera impropria, ed alle spalle della società stessa. Siamo al cospetto anche di una potenziale, visto che lo scopo del messaggio è quello di carpire i dati sensibili dei poveri sventurati golosoni che cadranno nel tranello.Una volta cliccato sul link contenuto all'interno, verrete catapultati in una pagina che vi richiederà di sottoporvi ad un questionario per poter riscattare ilMcDonald's di 50per i 50del Big Mac, che in realtà sappiamo non esistere affatto. Non appena avrete risposto alle domande del sondaggio, lo smartphone in uso prenderà ad inviare automaticamente il messaggio a tutti i contatti della vostra rubrica, allo scopo di diffondere ...