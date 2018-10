Btp | fuga degli investitori esteri | -42 | 8 miliardi nei primi otto mesi del 2018

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Continua lastranieri dai titoli di Stato italiani. Secondo i dati della Banca d’Italia, neidell’esposizione sulle emissioni italiane si è ridotta di 42,8. A subire il calo maggiore i titoli di Stato (-24,9) e le obbligazioni bancarie (-12,4). Gli acquisti di titoli pubblici per 41,7tra gennaio e aprile sono stati superati dalle vendite di maggio e giugno (57,9in due), dovute alle tensioni sui mercati. A luglio e agosto, poi, i titoli italiani sono stati venduti per un controvalore complessivo di ulteriori 8,7. Per quanto riguarda invece l’acquisto di titolida parte diitaliani, via Nazionale comunica che nello stesso periodo i residenti hanno investito in titoli di portafoglio stranieri 57,4, principalmente in quote di fondi comuni ...