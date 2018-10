essere-informati

: RT @CesareSacchetti: Bruxelles pronta a bocciare la manovra italiana. Trump pronto a sventare tentativi di golpe. C'è uno scenario internaz… - leoberthi : RT @CesareSacchetti: Bruxelles pronta a bocciare la manovra italiana. Trump pronto a sventare tentativi di golpe. C'è uno scenario internaz… - Pholey_vn : RT @CesareSacchetti: Bruxelles pronta a bocciare la manovra italiana. Trump pronto a sventare tentativi di golpe. C'è uno scenario internaz… - angelomazza22 : BRUXELLES PRONTA A BOCCIARE LA MANOVRA ITALIANA: L’ITALIA USCIRÀ DALL’EURO? -

(Di venerdì 19 ottobre 2018)la? di Cesare Sacchetti Nella giornata di ieri giungono le parole del commissario UE al bilancio, Guenther Oettinger, che in maniera perentoria annuncia che l’UE respingerà laprima ancora di esaminarla nei contenuti. Poi il commissario, già noto in Italia per la famigerata frase sui “mercati che insegneranno a votare agli italiani”, ingrana una brusca retromarcia e dichiara di parlare a titolo personale. Nonostante le goffe smentite, asembrano aver già preso una decisione prima ancora di iniziare una discussione. Non si contano le dichiarazioni ostili nei confronti di Roma da L'articolola? proviene da Essere-Informati.it.