Brexit o non Brexit | Londra resta un magnete

Brexit - May “Non allungheremo i tempi di transizione”/ Ultime notizie - la premier britannica fa chiarezza : Brexit, annullato vertice di novembre: scenario no deal. Ultime notizie Gran Bretagna, il primo ministro Theresa May: "accordo Ue rispetti referendum"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 14:39:00 GMT)

La riunione del Consiglio europeo di ieri sera su Brexit non ha portato a niente : L’attesa riunione del Consiglio europeo di ieri sera su Brexit ha portato a un altro nulla di fatto. I capi di Stato e di governo europei non hanno trovato un compromesso sulle questioni che ancora bloccano un accordo definitivo, e The post La riunione del Consiglio europeo di ieri sera su Brexit non ha portato a niente appeared first on Il Post.

Brexit - IL NODO IRLANDA NON SI SCIOGLIE/ Ultime notizie - May ottimista - Tusk un po’ meno “Possibile no deal” : BREXIT, rush finale, ma resta il "caso IRLANDA". Ultime notizie, intesa complicata fra Londra e Bruxelles per la questione irlandese: il nord è parte del Regno Unito(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 10:00:00 GMT)

Rush finale per la Brexit - ma Londra non transige sul 'caso Irlanda' : Trattative frenetiche in vista del vertice Ue a 27 sulla Brexit. Uno dei punti più critici è rappresentato dal problema di come poter mantenere aperto il confine tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda, ...

Mnuchin - Usa - : non vogliamo effetto contagio da Italia o Brexit : New York, 10 ott., askanews, - Gli Stati Uniti non vogliono che lo scontro in Italia sulla manovra finanziaria e i negoziati sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea finiscano per avere ...

May al congresso Tory : "Se non siamo uniti rischiamo di finire senza Brexit. Un secondo referendum? Sarebbe voto politico" : "Non abbiamo paura di uscire senza un accordo". La premier britannica, Theresa May, nel corso del suo intervento al congresso Tory ha affrontato nuovamente la questione della Brexit e dei negoziati con l'Ue, ribadendo l'ipotesi del 'no deal' già accennata nel corso del vertice Ue di Salisburgo. Ha chiesto, poi, rispetto da parte di Bruxelles: "Tratterò l'Unione europea con nient'altro che rispetto. Il Regno Unito si aspetta la ...

Brexit - Johnson : "Piano May per accordo Ue non rispetta il voto" : Il piano varato dal Premier Theresa May per un accordo con l'Ue sulla Brexit "non è ciò per cui abbiamo votato", non rispetta "la democrazia". A parlare Boris Johnson al Congresso Tory di Birmingham. ...

Johnson al congresso Tory : "Il piano May sulla Brexit? Non è ciò per cui abbiamo votato. Infame l'idea di un secondo referendum" : Un secco no al piano May sulla Brexit e un attacco feroce all'avversario Jeremy Corbyn. È iniziato così l'intervento di Boris Johnson al congresso Tory, a Birmingham. sulla possibilità di una seconda consultazione sulla Brexit è stato categorico: "l'idea di un secondo voto è Infame, ma l'ovvia fragilità democratica del piano Chequers intensificherà solamente simili appelli", ha affermato. Il ...

Corbyn chiede il voto se May fallisce su Brexit. 'Se non è in grado - lasci spazio a chi può' : Il leader laburista infiamma il Congresso di Liverpool, si oppone al no deal e chiede 'una Brexit che protegga il lavoro e l'economia'

Jeremy Corbyn chiede il voto se May fallisce su Brexit. "Se non è in grado - lasci spazio a chi può" : Pronto a governare e a portare il Regno Unito fuori dal caos. Si è presentato così Jeremy Corbyn, il leader laburista britannico, dinanzi ai delegati del suo partito a Liverpool. Accolto con una standing ovation dalla platea, il leader laburista ha chiesto elezioni anticipate se non si troverà accordo sulla Brexit, lanciando di fatto la sua corsa a Downing Street. Un'opzione, quella del voto, che Theresa May esclude, ...

Il Labour inglese vuole andare alle elezioni - non ribaltare la Brexit : Milano. Il Labour inglese di Jeremy Corbyn non appoggia un secondo referendum sulla Brexit, ma per la prima volta non lo esclude, e questo basta per strappare un sorriso al mondo contrario all’uscita dall’Unione europea. Ci si muove per piccoli passi, nel Labour che vive e sopravvive di ambiguità, e