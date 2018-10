Bper con FEduF per promuovere l' Educazione finanziaria

Salone Genova - boom di contratti per Bper Leasing : Bper Leasing è tornata al Salone Nautico di Genova , con il marchio Sarda Leasing utilizzato per il settore,, oggi al suo ultimo giorno di apertura e quest'anno alla sua 58esima edizione. E i numeri ...

Bper Banca lancia conto corrente 'su misura' : Bper Banca ha lancia to Io conto , un prodotto originale e primo in Italia, creato su misura, che permette ai clienti di comporre il conto corrente nel modo più utile a soddisfare le proprie esigenze. Un ...

Bper Banca main sponsor del convegno Wolpertinger Club : ..., che ha deciso di tenere a Modena la sua annuale conferenza in occasione delle celebrazioni per i 50 anni dall'istituzione della Facoltà di Economia di Unimore, oggi Dipartimento di Economica Marco ...

Unipol non vuole il controllo di Bper - basta il 20% : «Valuteremo se arrivare al 20% di Bper ma non andremo oltre, non vogliamo acquisirne il controllo , di diritto o di fatto». Lo ha chiarito ieri l'ad di Unipol , Carlo Cimbri, presentando la semestrale ...

Bper Banca Beach Volley Tour : Sulla sabbia del 4 Vele di Pescara lo spettacolo della quinta tappa con 70 coppie iscritte : La tradizione Sulla sabbia abruzzese. Il BPER Banca Beach Volley Italia Tour torna in una delle sue case tradizionali, lo Stabilimento 4 Vele di Pescara che ospita il torneo per il terzo anno consecutivo, per la quinta e penultima tappa del circuito. Lo stabilimento 4 Vele è una delle culle del Beach Volley italiano: qui hanno allenando alcuni dei tecnici che stanno lavorando nella Nazionale italiana come Ettore Marcovecchio e Caterina De ...