Borsa Tokyo apre piatta - -0 - 05% - : ANSA, - Tokyo, 18 OTT - La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni all'insegna della volatilità dopo il ritracciamento a Wall Street e sul listino tecnologico del Nasdaq, sulle aspettative di un ...

La Borsa di Tokyo chiude in ribasso : l'indice Nikkei a -0 - 80% : In scia al risultato di Wall Street sulle aspettative di rialzo dei tassi Usa, la Borsa di Tokyo chiude in ribasso. l'indice Nikkei segna un calo dello 0,80%, a quota 22.658,16 con una perdita di 182 ...

Borsa di Tokyo in ribasso - Nikkei perde 0 - 80% : Borsa di Tokyo in ribasso, Nikkei perde 0,80% – La Borsa di Tokyo ha chiuso oggi in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio negativo, ha registrato 22.658,16 punti, con una perdita di 182,96 punti, pari allo 0,80 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.871,28 punti, salendo in mattinata fino a 22.873,13 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo verso ...

Borsa : Asia - effetto Netflix - Tokyo +1 - 29% : ANSA, - MILANO, 17 OTT - effetto Netflix sui titoli tecnologici nelle principali borse di Asia e Pacifico, al secondo giorno di rialzi dopo un periodo di difficoltà che dura dallo scorso 5 ottobre, ...

Borsa Tokyo - apertura in rialzo - +1 - 04% - : ANSA, - Tokyo, 17 OTT - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, seguendo il consolidamento degli indici azionari statunitensi, sulle aspettative di risultati trimestrali positivi. Il Nikkei ...

Borsa di Tokyo in netto rialzo - Nikkei guadagna 1 - 29% : Borsa di Tokyo in netto rialzo, Nikkei guadagna 1,29% – La Borsa di Tokyo anche oggi ha chiuso in netto rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 22.841,12 punti, con un guadagno di 291,88 punti, pari all’1,29 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.806,59 punti, salendo in mattinata fino a 22.959,41 punti, il livello più alto della giornata, e ...

Borsa Tokyo positiva - Nikkei +1 - 04% : 2.23 La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno positivo, seguendo il consolidamento degli indici azionari statunitensi, sulle aspettative di risultati trimestrali positivi. Il Nikkei segna un rialzo dell'1,04% a quota 22.784,09, aggiungendo 234 punti. Sul mercato valutario lo yen prosegue il processo di indebolimento sul dollaro, a un livello di 112,30, e sull'euro a un valore di 130.

Borsa di Tokyo in netto rialzo - Nikkei guadagna 1 - 25% : Borsa di Tokyo in netto rialzo, Nikkei guadagna 1,25% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in netto rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 22.549,24 punti, con un guadagno di 277,94 punti, pari all’1,25 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.298,20 punti, scendendo dopo la pausa fino a 22.269,53 punti, il livello più basso della giornata, e salendo ...