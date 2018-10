Borsa | chiude in parità dopo seduta in altalena

Borsa svizzera : chiude in rialzo - SMI +1 - 06% : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Borsa Milano chiude in calo - -0 - 04% : ANSA, - Milano, 19 OTT - Seduta marginalmente negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,04% a 19.080 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa di Tokyo chiude in rosso nonostante ricoperture sul resto dell'Asia : TeleBorsa, - Altra giornata di passione per la Borsa di Tokyo , dopo un'altra seduta di passione di Wall Street ed a dispetto delle ricoperture scattate sulle borse cinesi. Ad intimorire le borse dell'...

Borsa ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a chiudere la settimana in rialzo (19 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di chiudere la setimana con un rialzo. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 03:01:00 GMT)

Borsa svizzera : chiude in rialzo - SMI +0 - 33%

Borsa : Milano chiude su minimi - -1 - 89% : ANSA, - Milano, 18 OTT - La Borsa di Milano chiude in calo. Il Ftse Mib ha perso l'1,89% a 19.087 punti finendo sui minimi di seduta , e a livello dei minimi da aprile 2017, mentre il listino si ...

La Borsa di Tokyo chiude in ribasso : l'indice Nikkei a -0 - 80% : In scia al risultato di Wall Street sulle aspettative di rialzo dei tassi Usa, la Borsa di Tokyo chiude in ribasso. l'indice Nikkei segna un calo dello 0,80%, a quota 22.658,16 con una perdita di 182 ...

Borsa : Milano chiude in calo - pesano auto : Milano, 17 OTT - La Borsa di Milano , -1,3%, , peggiore in Europa, archivia l'ennesima seduta in rosso. A Piazza Affari pesano le perdite dei titoli automobilisti dopo il calo delle vendite a ...

Borsa svizzera chiude negativa - SMI -0 - 51%

Borsa : Milano chiude in calo - -1 - 33% - : ANSA, - Milano, 17 OTT - La Borsa di Milano ha chiuso in rosso. Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in calo dell'1,33% a 19.454 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa : chiude debole su rialzo spread - -1 - 33% - : Chiusura di seduta debole per la Borsa, oggi la peggiore in Europa, sulla crescita dello spread e sui dubbi del commissario Ue Oettinger circa la manovra. L'indice Ftse Mib cede l'1,33% a 19.454 punti,...