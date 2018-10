Boom produzione pasta in 10 anni | sale a 15 mln tonnellate

Kiwi - Boom per la produzione made in Italy del prelibato “frutto dell’autunno” dalle virtù benefiche eccezionali per il corpo umano : È iniziata la raccolta dei Kiwi Zespri coltivati in Italia e presto sulle nostre tavole gusteremo tutto il sapore e la bontà dei Kiwi Zespri made in Italy. Continua la crescita inarrestabile della produzione italiana del Kiwi SunGold, che quest’anno registra un aumento del 70% a volume rispetto al 2017, per un totale di 30.000 tonnellate di Kiwi SunGold, quasi il doppio rispetto alle 18.000 tonnellate raccolte lo scorso anno. Un vero e proprio ...