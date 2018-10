Boom delle App per il dating online | è l' era dell' amore e del sesso 2 0

Inps - ad agosto Boom delle domande di disoccupazione : ROMA - Ad agosto sono arrivate all'Inps 114.925 domande per sussidio di disoccupazione tra Naspi, Aspi, mini Aspi, mobilità e Discoll con un aumento dell'8,5% rispetto ad agosto 2017. Lo si legge sull'...

Volley – I successi delle azzurre ai Mondiali 2018 mandano i fan in delirio : Boom sui social di Lega : L’Italia Mondiale scatena tifosi e appassionati: è boom sui social network di Lega, fioccano le richieste di abbonamento a LVF TV L’Italia di Davide Mazzanti sbarca ufficialmente tra le migliori quattro formazioni del Mondiale in corso in Giappone. Il 3-2 rifilato alle padrone di casa, decima vittoria consecutiva nella rassegna iridata, spalanca alla Nazionale le porte delle semifinali, accendendo ulteriormente ...

Mercato Italia - Brusca frenata delle vendite dopo il Boom di agosto : Il Mercato Italiano dell'auto subisce un tracollo a settembre, con le immatricolazioni in calo del 25,37%, pari a 124.976 unità. Le performance negative sono da addebitare all'effetto Wltp, lo standard di omologazione entrato in vigore il 1 settembre, che ha spinto gli automobilisti ad anticipare gli acquisti nel mese di agosto per sfruttare le promozioni varate da concessionarie e case automobilistiche per smaltire gli stock di veicoli non ...

Test medicina - l’esposto alla procura : “La mattina dell’esame Boom di ricerche su Google con il testo delle domande” : Almeno un migliaio di candidati ai Test d’ingresso alla facoltà di medicina ha barato: hanno cercando le risposte su Google. È quanto sostengono i legali dello Studio Leone-Fell di Palermo che hanno presentato un esposto alla procura per “tutelare il diritto allo studio“. “Riteniamo che sia a rischio la validità dell’intera procedura migliaia di studenti resteranno fuori dalla selezione per errori non loro”, ...

Perché il Boomerang delle promesse colpirà presto i gialloverdi : E' abbastanza stupefacente che vi siano esponenti del governo che si spingano ad accusare il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, di usare parole troppo sopra le righe nel definire ...

“Boom!” Fabrizio Corona - ci risiamo. Ne ha combinata un’altra delle sue. Coinvolte le forze dell’ordine : Fabrizio Corona è tornato in libertà. Se non li fosse capito nelle scorse settimane ci ha pensato lui stesso, con un video diventato in poche ore virale, a ricordarlo alla pubblica piazza. Qualche giorno fa, infatti, l’ex re dei paparazzi è caduto dalla sua bicicletta in diretta su Instagram mentre stava girando un video. Fabrizio Corona, come si vede nelle immagini, passeggiava sulla sua bici canticchiando ‘viva la libertà’ e ...

Donald Trump - con lui alla Casa Bianca Boom di imprenditori delle minoranze etniche : ... infatti, e' esploso del 400% da un anno fa, secondo un sondaggio tra oltre 2600 piccoli proprietari di business e imprenditori condotto da Guidant Financial , societa' di analisi del mondo del ...

Venezuela in crisi - Boom delle criptovalute per difendersi dall’iperinflazione : Per i Venezuelani l’accesso alla valute digitali si è trasformato in uno spiraglio di libertà personale e, soprattutto, in un sistema per salvaguardare i propri soldi, senza dover correre a spenderli non appena ricevuti, per evitare che siano mangiati dall’implacabile aumento dei prezzi. Il fenomeno è accompagnato da un incremento vertiginoso degli esercizi commerciali che adottano la criptovaluta come mezzo di ...

Ascolti TV | Martedì 14 agosto 2018. Speciale TG1 16.1% - TG4 3.1%. Sacrificio d’Amore 7.8%. Tutti i dati delle news : Boom TG1 - TG2 meglio del TG5 - Rai News al 2.2% : Speciale TG4: Gerardo Greco Su Rai1 lo Speciale TG1 sul crollo del ponte Morandi a Genova – dalle 21.15 alle 22.52 – ha informato 2.613.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale 5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 1.097.000 spettatori pari al 7.8% di share. Su Rai2 Qualcosa di Personale ha interessato 1.332.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Italia 1 il telefilm Chicago PD ha intrattenuto ...

