Boom del traffico dati | Vodafone si avvicina al 5G | debutta la rete Giga

Boom delle App per il dating online - è l'era dell'amore e del sesso 2.0 : «Ieri ho incontrato un tizio che ho conosciuto online». Solo qualche anno fa una frase del genere avrebbe fatto urlare allo scandalo, oggi invece rappresenta quasi la normalità per...

Inps - ad agosto Boom delle domande di disoccupazione : ROMA - Ad agosto sono arrivate all'Inps 114.925 domande per sussidio di disoccupazione tra Naspi, Aspi, mini Aspi, mobilità e Discoll con un aumento dell'8,5% rispetto ad agosto 2017. Lo si legge sull'...

Volley – I successi delle azzurre ai Mondiali 2018 mandano i fan in delirio : Boom sui social di Lega : L’Italia Mondiale scatena tifosi e appassionati: è boom sui social network di Lega, fioccano le richieste di abbonamento a LVF TV L’Italia di Davide Mazzanti sbarca ufficialmente tra le migliori quattro formazioni del Mondiale in corso in Giappone. Il 3-2 rifilato alle padrone di casa, decima vittoria consecutiva nella rassegna iridata, spalanca alla Nazionale le porte delle semifinali, accendendo ulteriormente ...

Domenica live - Boom di ascolti con punte del 22 - 32% : Un record di ascolti che premia l'inimitabile mix di intrattenimento, informazione, politica, spettacolo e attualità del contenitore di Barbara d'Urso'. © Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata

Voto Baviera - la Csu scende al 37% e perdela maggioranza assoluta - Boom dei Verdi : Alle elezioni bavaresi, la Csu è prima ma perde quasi dieci punti, Trionfano i Verdi, ora sono il secondo partito. Alternative fuer Deutschland entra nel parlamento regionale. A votare sono andati il 72% dei 9,5 milioni degli elettori contro il 63,6% della precedente tornata

Voto Baviera - la Csu crolla al 35 - 5% e perdela maggioranza assoluta - Boom dei Verdi : Alle elezioni bavaresi, la Csu è prima ma crolla al 35,5% Trionfano i Verdi con il 18,5%. Alternative fuer Deutschland conquista l'11%. A votare sono andati il 72% dei 9,5 milioni degli elettori contro il 63,6% della precedente tornata

Il Boomerang della flat tax che penalizza molte imprese : Roma - Più tasse per le banche (e per i correntisti), inasprimento delle imposte "ambientali" a carico, c'è da scommetterlo, degli utenti di beni e servizi prodotti dalle aziende colpite. Infine il taglio a due importanti agevolazioni destinate alle imprese per finanziare la flat tax per le partite Iva. Con il risultato che almeno 1,2 milioni di aziende, dal prossimo anno, pagheranno più tasse. Il Def aggiornato varato dal governo delimita solo ...

Pace fiscale - il Boomerang della nuova rottamazione : nel 2019 incassi azzerati dal calo della riscossione : MILANO - Rischia di rivelarsi un flop per le casse dello Stato, almeno per il primo anno, una delle due misure cardine del decreto fiscale collegato alla manovra che include la cosiddetta 'Pace ...

Eutanasia Boom. Non c'è crisi per la fabbrica della morte : Significa che in tutto il mondo c'è una escalation dell'Eutanasia che da pratica 'estrema' per mettere fine a sofferenze a volte insopportabili, sta diventando un'industria, uno dei servizi che la ...

Kiwi - Boom per la produzione made in Italy del prelibato “frutto dell’autunno” dalle virtù benefiche eccezionali per il corpo umano : È iniziata la raccolta dei Kiwi Zespri coltivati in Italia e presto sulle nostre tavole gusteremo tutto il sapore e la bontà dei Kiwi Zespri made in Italy. Continua la crescita inarrestabile della produzione italiana del Kiwi SunGold, che quest’anno registra un aumento del 70% a volume rispetto al 2017, per un totale di 30.000 tonnellate di Kiwi SunGold, quasi il doppio rispetto alle 18.000 tonnellate raccolte lo scorso anno. Un vero e proprio ...

Lombardia : F.Sala - 'Graziella' icona Boom economico e del nostro design (2) : (AdnKronos) - "Abbiamo bisogno di aprirci al mondo -continua Sala- e per questo abbiamo investito sulla internazionalizzazione oltre 40 milioni di euro e nel prossimo anno e mezzo accompagneremo le imprese in giro per il mondo". Tra gli eventi che caratterizzano il progetto anche una mostra retrospe

Lombardia : F.Sala - 'Graziella' icona Boom economico e del nostro design : Milano, 2 ott. (AdnKronos) - Presentato a Palazzo Pirelli il progetto 'Rinaldo Donzelli: il design Made in Italy' che propone una serie di iniziative finalizzate a far conoscere e valorizzare le opere dell'artista che inventò nel 1964 la bicicletta 'Graziella'. Progettata da Donzelli nella 'sua' Mar

Mercato Italia - Brusca frenata delle vendite dopo il Boom di agosto : Il Mercato Italiano dell'auto subisce un tracollo a settembre, con le immatricolazioni in calo del 25,37%, pari a 124.976 unità. Le performance negative sono da addebitare all'effetto Wltp, lo standard di omologazione entrato in vigore il 1 settembre, che ha spinto gli automobilisti ad anticipare gli acquisti nel mese di agosto per sfruttare le promozioni varate da concessionarie e case automobilistiche per smaltire gli stock di veicoli non ...

Rinnovabili - in Italia è Boom del fotovoltaico domestico : MILANO - Crescono gli impianti Rinnovabili in Italia, ma non abbastanza per raggiungere i nuovi obiettivi individuati dall'Unione Europea per combattere le emissioni di Co2: è l'allarme lanciato da ...