Bollo auto | cancellazioni d' ufficio | rottamazioni d' imposta e introdotta una nuova app

Niente più ritardi per Bollo auto e moto - da oggi si pagano con Satispay : Da oggi è possibile pagare il bollo auto e moto direttamente da Satispay e dal nostro smartphone Android. La sezione dei servizi si arricchisce di questa nuova funzionalità dedicata a tutte le regioni d'Italia. L'articolo Niente più ritardi per bollo auto e moto, da oggi si pagano con Satispay proviene da TuttoAndroid.

Tasse automobilistiche - Il Bollo si paga anche con Satispay : Satispay, il servizio di mobile payment basato su un network alternativo alle carte di credito e debito, lancia un nuovo servizio ad hoc per gli automobilisti e i motociclisti. Da oggi i 415 mila membri della sua community potranno pagare il bollo in modo estremamente facile e rapido, senza più bisogno di fare code agli sportelli e, per la prima volta in Italia, con ununica semplice interfaccia duso, per gli utenti ...

Nel decreto fiscale c’è la cancellazione di cartelle - multe e Bollo auto fino ad € 1000 : Nel Consiglio dei Ministri di ieri il governo di fatto ha dato il via libera al decreto fiscale. Il documento collegato alla manovra di fine anno, che negli ultimi anni, per esempio, ha portato alla chiusura di Equitalia ed alle due rottamazioni delle cartelle, anche quest’anno presentera' provvedimenti rivolti a soggetti indebitati con il fisco. Si tratta di contribuenti ai quali vengono offerte soluzioni per saldare i propri debiti con il ...

Bollo auto e multe : la bozza del decreto fiscale cancella i debiti fino a mille euro : Belle notizie sicuramente in arrivo per alcuni automobilisti: il Governo ha previsto l'estinzione di multe, Bollo auto e imposte locali fino a mille euro. A fare parte della sanatoria saranno i debiti iscritti al ruolo nel periodo che va dal 2000 al 2010, anche se l'Esecutivo sta cercando di estendere il tutto anche ai debiti avvenuti dopo il 2010. cancellazioni automatiche Tutti i cittadini italiani che volessero capire se rientrino nella ...

Rivoluzione Bollo auto. Le novità col "condono" : Il condono sulle mini cartelle potrebbe essere alle porte. Il governo sta lavorando ad una pace fiscale che riguarda tutti i conti in sospeso col Fisco sotto i mille euro. I contribuenti potrebbero ...

Multe e Bollo auto - addio cartelle fino a 1.000 euro : Multe stradali e bolli auto 'stracciati'. E più, in generale, l'annullamento automatico dei debiti fino a mille euro. È quanto contenuto nell'ultima bozza del decreto fiscale collegato alla manovra ...

Pace fiscale : stralcio debiti fino a 1000 euro - Bollo auto e multe : Potrebbe tradursi in uno stralcio totale quello in arrivo con il Decreto fiscale di lunedì 15 a braccetto con la prossima Manovra, in merito alla Pace fiscale delle mini-cartelle sotto i 1.000 euro. Una stralcia-cartelle automatico che potrebbe riguardare anche i bolli auto e le multe stradali. L’ultima bozza che sta circolando prevede infatti la cancellazione di tutti i debiti fino a 1.000 euro affidati alla riscossione dall’anno 2000 al 2010. ...

Bollo auto - c'è una novità per chi non lo ha pagato : Lo stralcio gratuito delle cartelle sotto i mille euro potrebbe riguardare anche la tassa automobilistica, le multe stradali...

Bollo auto - scadenza e sanzioni : come evitare brutte sorprese : Per evitare una stangata è bene ravvedersi in tempo. Ecco a cosa va incontro chi non paga il Bollo (o lo paga in ritardo)

Bollo auto - occhio ai rimborsi : Non tutti lo sanno, ma ci sono diversi casi in cui l'imposta può essere rimborsata. Le cose da sapere per non lasciare nelle...

Pagamento Bollo auto : come contestarlo e tutelarsi dagli avvisi : Non sono solo la rata del finanziamento, l’assicurazione, la benzina e il meccanico a rendere la nostra auto una delle spese più incisive nel nostro budget familiare, c’è anche il tradizionale bollo auto, che spesso si paga, a volte scade e ce ne scordiamo, altre volte ci viene richiesto un Pagamento che consideriamo non dovuto. Per non parlare delle sanzioni a cui andiamo incontro se non ci ravvediamo. Vediamo allora quando e come pagare il ...

Bollo AUTO/ Esenzione legge 104 e agevolazione Iva e Ipt per l’acquisto : BOLLO AUTO ed esenzioni legge 104, con agevolazioni Iva e Ipt per l'acquisto di nuovi veicoli. Le condizioni per poterne usufruire una volta ogni quattro anni(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 10:42:00 GMT)