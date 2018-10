Birra a rischio estinzione | i cambiamenti climatici minacciano le coltivazioni di orzo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Cattive notizie per gli amanti della. Via via che gravi siccità e temperature estreme diventeranno più frequenti a causa dei, i raccolti di(principale ingrediente della) diminuiranno in modo sostanziale. Entro il 2099, la più popolare e amata delle bevande potrebbe diventare infatti una rarità e il suo prezzo potrebbe più che raddoppiare. A lanciare l’allarme è uno studio pubblicato sulla rivista Nature Plants, che nasce dai modelli elaborati in collaborazione fra Cina e Stati Uniti, dal gruppo dell’Università di Pechino guidato da Wei Xie e da quello dell’Università della California a Irvine coordinato da Steven Davis. Laè la bevanda alcolica più popolare al mondo per volume dei consumi e il suo ingrediente principale, l’, è particolarmente sensibile agli eventi meteorologici estremi. Così, dopo le piantagioni di caffè, è ora ...