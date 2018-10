Berlusconi : P. Chigi sembra una comica : 19.38 Che sta succedendo a Palazzo Chigi? "Non lo so, sembra una comica, quasi. Purtroppo qualcosa che mette in cattivissima luce l'Italia e questo è qualcosa che fa male a tutti noi". Silvio Berlusconi lo dice a Night Tabloid, su Rai2. "Consiglio di aprire gli occhi rispetto alla fiducia che hanno dato a chi non se la meritava", dice l'ex presidente del Consiglio, che guarda invece alla sua area politica di riferimento esortando a restare ...

Berlusconi : a palazzo Chigi una comica che fa molto male a Italia : Roma, 19 ott., askanews, - palazzo Chigi sembra una comica Roma, 19 ott., LaPresse, - "Che sta succedendo a palazzo Chigi? Non lo so, sembra una comica, quasi; purtroppo qualcosa che mette in ...

Governo teme attacco finanziario - Di Maio : 'A Palazzo Chigi non c'è Berlusconi' : Nell'ambito dell'esecutivo si torna a parlare di tempesta finanziaria, in particolare il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, aveva espresso la propria preoccupazione in merito ad un attacco speculativo dei mercati all'Italia entro fine agosto. Luigi Di Maio tenta però di rassicurare gli animi: Personalmente non vedo un rischio concreto di attacco, è più una speranza dell'opposizione. Il vicepremier sottolinea ...