BepiColombo in missione su Mercurio

Ultimi test per BepiColombo : tutto pronto per il lancio della prima missione europea su Mercurio : Procedono senza intoppi gli Ultimi test in attesa del lancio di BepiColombo, la prima missione europea diretta verso Mercurio, il pianeta più interno del Sistema Solare e il più vicino al Sole: nella base europea di Kourou, i 4 moduli che costituiscono BepiColombo sono a bordo del lanciatore Ariane 5 Eca. Il lancio è previsto alle alle 03:45 ora italiana (01:45 GMT) del 20 ottobre 2018. BepiColombo è uno sforzo congiunto tra l’ESA e ...