BepiColombo | ecco come MORE aiuterà a determinare il campo gravitazionale di Mercurio

Pronti al lancio di BepiColombo? Ecco cosa c’è da sapere : (Foto: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington) Mancano ormai poche ore alla tanto attesa partenza di BepiColombo, la prima missione diretta su Mercurio dell’Agenzia spaziale europea e l’agenzia spaziale giapponese Jaxa. Il conto alla rovescia è già partito e se tutto andrà come previsto, il lancio avverrà dalla base europea di Kourou, in Guyana Francese, all’incirca alle ...

Spazio - poche ore al lancio di BepiColombo : una sfida tecnologica da 2 miliardi per l’Europa - ecco le 3 sfide principali : Il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea Jan Wörner ha definito la missione BepiColombo diretta su Mercurio una sfida tecnologica da 2 miliardi di euro: il lancio è in programma alle 03:45 del 20 ottobre 2018 dalla base europea di Kourou (Guyana Francese). Tre, secondo il direttore, le novità principali della missione: “In primo luogo e’ una missione diretta a un pianeta caldissimo come Mercurio, il piu’ vicino ...