BepiColombo alla scoperta di Mercurio | il ruolo fondamentale di ISA

meteoweb.eu

: Pronti per un viaggio alla velocità di 60 km al secondo verso Mercurio? Dalle 20.30 su RaiNews24, canale 48, raccon… - RaiNews : Pronti per un viaggio alla velocità di 60 km al secondo verso Mercurio? Dalle 20.30 su RaiNews24, canale 48, raccon… - wireditalia : Mancano ormai poche ore alla tanto attesa partenza di BepiColombo.21 - ESA_Italia : Ultime da Kourou: i venti in altitudine nella norma per i criteri di lancio. Il conto alla rovescia per il lancio d… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Bepi Colombo – esperimento ISA – è sviluppato da Thales Alenia Space in Italia per conto dell’ Agenzia Spaziale Italiana nello stabilimento Thales Alenia Space di Milano. Qual è lo scopo principale di questo strumento? Lo scopo primario di ISA è quello di misurare, con sensibilità elevatissima, le accelerazioni non gravitazionali che agiscono sul veicolo spaziale MPO (Mercury Planetary Orbiter), che sono una fonte significativa di errore nelle misurazioni degli esperimenti scientifici radio. Come funziona ISA? ISA è formato da tre elementi sensibili disposti in una configurazione geometrica idonea; ognuno di loro misura una componente unidimensionale del segnale di accelerazione complessivo. Questi tre canali possono essere combinati in modo da ottenere il vettore dell’accelerazione non gravitazionale totale dato un determinato punto di riferimento. Ogni elemento sensibile è un ...