Benedetta Mironici | ex Miss Padania a processo per furto e ricettazione Il suo

Treviso - guai per l’ex miss Padania Benedetta Mironici : a processo per furto : La ex modella e miss Padania Benedetta Mironici, trentaseienne della provincia di Treviso, è imputata in un processo per furto e ricettazione di chiavi inglesi e attrezzi da cantiere. Insieme a un complice è accusata di aver messo a segno una serie di furti ai danni di artigiani e imprese edili.Continua a leggere