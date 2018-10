Beach soccer | questa spettacolare rovesciata è candidata a gol dell' anno

Beach soccer : Italia campione d’Europa - battuta la Spagna : C’è un’Italia del pallone che vince: è quella del Beach Soccer, laureatasi campione d’Europa ad Alghero grazie al successo in finale contro la Spagna per 9-8 dopo i rigori (il match era finito 2-2). Un successo giunto al termine di un percorso netto. Quattro gare, altrettante vittorie, contro i campioni d’Europa in carica della Russia, due nazionali di primo piano come Bielorussia e Ucraina e infine le Furie Rosse. ...

Beach soccer - Italia campione d'Europa ad Alghero : le FOTO della festa : Gli Azzurri festeggiano il secondo titolo continentale dopo aver sconfitto la temibilissima Spagna. Ad Alghero va in scena la festa dopo i calci di rigore. Entusiasmo alle stelle: abbracci, balli, ...

Beach soccer - Euro League 2018 : ITALIA CAMPIONE D’EUROPA! Estasi ad Alghero - Spagna sconfitta ai rigori! : La Nazionale ITALIAna di Beach soccer manda in Estasi Alghero e conquista l’Euro League 2018, salendo sul tetto continentale per la seconda volta nella storia ed a 13 anni dall’ultimo trionfo. sconfitta ai rigori la Spagna dopo una finale equilibratissima e conclusasi sul 2-2 al termine dei supplementari. Primo tempo a ritmi bassissimi, in cui non accadeva praticamente niente. Gli iberici mantenevano uno sterile possesso palla, gli ...

LIVE Italia-Spagna Beach soccer - Finale Euro League 2018 in DIRETTA : 1-1. Botta e risposta tra azzurri e iberici : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, Finale dell’Euro League 2018 di beach soccer. Ad Alghero (Sassari) andrà in scena l’atto conclusivo degli Europei di questo sport, la nostra Nazionale va a caccia del colpaccio di fronte al proprio pubblico e si preannuncia una partita estremamente combattuta e avvincente aperta ad ogni risultato. Gli azzurri vogliono tornare a vincere a 13 anni di distanza dall’unico ...

Beach soccer - Finale Euroleague 2018 : Italia-Spagna. Data - programma - orario d’inizio e tv : gli azzurri per il trono d’Europa! : L’Italia è in Finale agli Europei 2018 di Beach soccer. La nostra Nazionale affronterà la Spagna nell’atto conclusivo della Super Final dell’Euroleague, la rassegna continentale di questo sport. Ad Alghero (Sassari) gli azzurri se la dovranno vedere contro la forte compagine iberica nell’incontro decisivo in programma domenica 9 settembre (ore 17.45). Gli azzurri tornano a giocare la Finale dopo addirittura otto anni da ...

Beach soccer - Superfinal Euroleague Alghero 2018 : Italia-Ucraina 6-5 dts. Azzurri in finale dopo otto anni! : L’Italia torna in finale nella Superfinal di Euroleague di Beach soccer dopo otto anni, ed a tredici di distanza dall’unico titolo europeo in bacheca: la nazionale italiana ha battuto oggi, nell’ennesima gara per cuori forti, l’Ucraina ai supplementari per 6-5. Domani nell’atto conclusivo gli Azzurri se la vedranno con la Spagna. Scesi in campo consapevoli di dover vincere per agguantare la finalissima, dato il ...

Beach soccer - Superfinal Euroleague 2018 : l’Italia batte la Russia all’extra-time - gli azzurri vedono la finale ad Alghero! : Italia strepitosa alle Superfinal degli Europei 2018 di Beach soccer che si stanno disputando ad Alghero (Sassari). Gli azzurri hanno infatti sconfitto la Russia che si è presentata in Sardegna per difendere il titolo continentale e hanno così infilato il secondo successo consecutivo nella competizione dopo quello ottenuto ieri contro la BieloRussia. Grazie a questo risultato la nostra Nazionale ha staccato il pass per i Giochi Europei del ...

Beach soccer - Superfinal Euroleague Alghero 2018 : Italia-Bielorussia 5-4. Gol vittoria di Ramacciotti in zona Cesarini : Inizia al meglio la Superfinal di Euroleague di Beach soccer per l’Italia: ad Alghero gli azzurri hanno sconfitto per 5-4 la coriacea Bielorussia nella prima partita del raggruppamento, facendo anche un bel passo in avanti in ottica qualificazione ai Giochi Olimpici Europei in programma il prossimo anno proprio a Minsk, in Bielorussia. Sfida molto equilibrata, con una rete parte nelle prime due frazioni, sebbene l’Italia non sia mai ...

Beach soccer - Super Final Alghero 2018 : Portogallo e Russia favorite - Italia per confermarsi sul podio continentale : Dopo un lungo percorso di qualificazione siamo giunti alla fase Finale del Campionato Europeo di Beach Soccer, che si disputerà dal 6 al 9 settembre sullo splendido lungomare di Alghero (Sardegna). Le migliori otto nazionali del Vecchio Continente sono divise in due gironi da quattro squadre, con le prime classificate dei raggruppamenti che si giocheranno la Finalissima per la medaglia d’oro. Il gruppo 1 è composto da Portogallo, Svizzera, ...

Beach soccer - Super Final Alghero 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : La nazionale italiana si sta allenando sulla spiaggia di Terracina per preparare nel migliore dei modi le Super Final di Alghero, la fase Finale del Campionato Europeo di Beach soccer. Parteciperanno a questa fase della competizione otto nazioni (nella Divisione A), divise in due gruppi da quattro squadre. Il torneo metterà in palio 6 pass per i Giochi Olimpici Europei di Minsk 2019, con i padroni di casa che sono qualificati di diritto e che ...