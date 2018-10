Basket | Nba | Embiid riscatta i Sixers | Miami beffa Washington

Nba - come funziona il ricco mercato del Basket made in Usa : Danilo Gallinari dei Los Angeles Clippers Tetto salariale, free agency, scambi regolamentati e draft. Su questi quattro cardini si poggia il sistema del mercato Nba. La stagione del grande basket statunitense è appena iniziata con le prime partite di regular season. Un mondo completamente diverso rispetto a quello a cui siamo abituati in Europa, dove ogni cartellino di un giocatore può essere acquistato dietro un pagamento in denaro. Merito del ...

Nba al via - 10 cose che dovete conosce anche se non sapete nulla di Basket : Boban Marjanovic che non ha bisogno di saltareIl basso Isaiah ThomasTre fratelli in NbaIl signore dell'NBA, LeBron «King» JamesIl tradimento non si perdonaBecky pronta ad allenareOltre la regular season Nuove regole NBA a un tiro di schioppoCome dentro un filmC’è un problema fondamentale per chi vuole guardare il campionato NBA: si chiama fuso orario. Quasi tutte le partite si giocano dopo la mezzanotte italiana. A parte questo piccolo ...

Basket - riparte l'NBA : Lakers tra i favoriti grazie a Lebron : Possibili avversari, il detentore del titolo James Harden , a 5,00, e l'esuberante Anthony Davis , 'sono il più forte giocatore del mondo', ha appena dichiarato, dato a 7,50. Quanto ai giovani è ...

NBA - Kevin Durant ci mette la faccia : 'La NBA deve riportare il Basket a Seattle' : "Il messaggio è stato mandato forte e chiaro negli ultimi 11 anni: basta vedere il supporto che i Sonics hanno in giro per il paese e per il mondo" ha detto Durant. "Tantissime persone conoscono la ...

Video/ LeBron James - esordio con i Los Angeles Lakers : la prima del Re con i gialloviola (Basket NBA) : Il Video dell'esordio di LeBron James con i Los Angeles Lakers: nella prima partita di pre season NBA i gialloviola sono stati sconfitti da Denver, 9 punti in 15 minuti per il Re(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:17:00 GMT)

Gallinari e Belinelli primi testimonial per una grande annata di Basket Nba su Sky Sport : E se il Texas è la , vecchia, nuova casa di Belinelli, Sky Sport NBA è la casa del basket più bello del mondo per tutta la stagione 2018-19: lo confermano gli otto spot che vogliono introdurre il ...

Basket - Nba : Westbrook e George ci credono - Okc lancia la sfida a Ovest : Quando i giochi si fanno duri, i duri iniziano a giocare. I Thunder si presentano con questa mentalità alla nuova stagione Nba, con 2 superstar a fare da traghettatori e l'obiettivo di scalare le ...

Basket - Florentino Perez punta a portare il Real Madrid in NBA : Il presidente dei Blancos ha parlato dei suoi colloqui con la Federazione di Basket statunitense per portare il Real a giocare in Eastern Conference. L'articolo Basket, Florentino Perez punta a portare il Real Madrid in NBA è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Basket Nba - LeBron e i Lakers 'Come il primo giorno di scuola - presto parlare di anello' : 'Non sentiamo alcuna pressione, questa squadra ha già scritto la storia di questo sport vincendo tre titoli negli ultimi quattro anni a suon di record. Ma vogliamo continuare a vincere, perché ...

Basket - Amar’e Stoudemire rifirma per un anno all’Hapoel Gerusalemme. L’ex All-Star NBA ha ancora voglia di giocare : Ci sono quei giocatori che, una volta finita la loro parabola ascendente, semplicemente smettono di calcare i parquet. Poi ci sono quelli che, nonostante siano calati, ancora hanno il fuoco dentro. Amar’e Stoudemire appartiene alla seconda categoria: l’ex All-Star NBA, che per sei volte ha giocato la partita delle stelle negli States, dopo aver annunciato lo scorso anno il ritiro tornerà in campo con la maglia dell’Hapoel ...

Basket Nba - Gentile escluso dal camp di Houston : ROMA - Gli Houston Rockets hanno annunciato la lista dei 18 giocatori che parteciperanno al loro training camp. Secondo lo Houston Chronicle, Gentile non ha recuperato dall'infortunio alla mano e ...

Larry Brown - parla il Maestro : 'Il Basket mi mancava - quanti ricordi in NBA' : Credo che sia anche il giocatore più popolare al mondo perché ovunque sia andato tutti, anche quelli che non conoscevano il mio nome, mi chiedevano di Allen. Grande atleta, ancor più grande ...

NBA – Masai Ujiri non ha dubbi : “Kawhi Leonard? Ragazzo tranquillo e drogato… di Basket” : Masai Ujiri, presidente dei Toronto Raptors, ha speso belle parole per l’arrivo di Kawhi Leonard a Toronto, commentando poi l’addio di DeRozan dal punto di vista dell’amico Kyle Lowry Masai Ujiri è stato uno dei dirigenti con il compito più complicato dell’intero mercato estivo NBA. Il presidente dei Raptors ha sacrificato DeMar DeRozan, stella della franchigia canadese, per arrivare a Kawhi Leonard, senza avere la certezza di un suo ...

Basket - Belinelli tra azzurro e NBA : "I Mondiali sistemeranno tutto. Golden State è come la Juve" : Dalla Juventus della NBA ai Mondiali che potranno appianare ogni divergenza. Marco Belinelli è stato, assieme ad Andrea Pirlo, l'ospite d'onore dell'apertura del Flasghip Store Nike di Milano, in un ...