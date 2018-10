Basket | Danilo Gallinari | “Quando l’Italia chiama | io rispondo presente Ora sarò leader

oasport

(Di venerdì 19 ottobre 2018) “Quando ero piccolo sognavo di giocare in Nazionale, non nella NBA. Indossare quella maglia e vincere qualcosa è uno dei miei più grandi desideri. Sono ancora giovane e conto di avere molti anni in azzurro. Quando l’Italiaio. Se non ci sono stato è per via degli infortuni. Solo in questa circostanza c’è stata una ragione diversa. Non ho nulla da nascondere“. Parole dirilasciate in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il cestista è tornato sulla sua mancata presenza con l’Italia durante le recenti qualificazioni ai Mondiali 2019 e ha voluto precisare ulteriormente il proprio legame con la casacca azzurra dopo le tante polemiche dell’ultimo periodo: “Sono tornato apposta a Los Angeles per parlare con i Clippers perché volevo esserci a settembre, ma la società ha preferito che non ...