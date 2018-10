Barbara d’Urso conduce il Grande Fratello Vip? Arriva la smentita | ma la diretta

Guerra tra Barbara d’Urso e Mara Venier. Un autore svela tutto! : E’ un autore Mediaset che svela la profonda delusione che Barbara D’Urso sta provando nei confronti di Mara Venier. La conduttrice napoletana si è sentita tradita dalla collega che credeva sua amica! Ecco da dove nasce il bandolo della matassa!-- Barbara D’Urso e Mara Venier sono state sempre due colleghe che si sono volute bene e rispettate, almeno fino a qualche mese fa. A quanto pare alla conduttrice napoletana non è andato giù il fatto che ...

Anticipazioni Gf Vip - Barbara d’Urso sostituisce Ilary Blasi? La verità sul giovedì : Barbara d’Urso conduttrice del Gf Vip? Si è molto parlato in questi giorni della puntata del giovedì del Grande Fratello Vip, soprattutto dopo che si è diffuso il pettegolezzo che sarebbe stata Barbara d’Urso a condurlo. La verità oggi è stata svelata da una fonte super affidabile, vale a dire Gabriele Parpiglia, che in parecchie […] L'articolo Anticipazioni Gf Vip, Barbara d’Urso sostituisce Ilary Blasi? La verità sul ...

Domenica Live - l’autore di Barbara d’Urso accusa Mara Venier : La guerra fredda tra Mara Venier e Barbara D’Urso, le due regine della Domenica che si contendono settimana dopo settimana il primato dello share con Domenica In e Domenica Live, finisce su ”Nuovo” con una dichiarazione bomba. A parlare è una fonte del settimanale, che accusa la Mara Nazionale di aver scopiazzato il lavoro dell’amica e collega Barbarella. “Barbara D’Urso ha vinto per anni e anni contro la concorrenza ma ...

Le confidenze di un autore : ”Barbara d’Urso si sente tradita da Mara Venier”. Leggi il motivo : Barbara d’Urso si sente tradita da Mara Venier? La conduttrice di Pomeriggio 5 non ha proferito parola sull’argomento, ma è stato Riccardo Signoretti sul suo settimanale, Nuovo, a riportare le dichiarazioni abbastanza pesanti di una sua... L'articolo Le confidenze di un autore: ”Barbara d’Urso si sente tradita da Mara Venier”. Leggi il motivo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Barbara d’Urso tradita da Mara Venier/ La “Zia” le copia i programmi : “perfino saghe e triangoli amorosi!” : Barbara d’Urso e Mara Venier avrebbero litigato per un motivo preciso. Ed infatti la nostra Carmelita Nazionale si è sentita tradita dall’amica di lunga data, ecco perché.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 18:08:00 GMT)

Barbara d’Urso conduce il Grande Fratello Vip?/ L’indiscrezione bomba : il giovedì sera potrebbe essere suo… : Il Grande Fratello Vip verrà condotto da Barbara d’Urso? L’indiscrezione che scotta se confermata, potrebbe fare impazzire tutti gli estimatori del trash.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 17:46:00 GMT)

Grande Fratello Vip : Barbara d’Urso sostituisce Ilary Blasi? : Barbara d’Urso al posto di Ilary Blasi al GF Vip? Come tutti sapranno ormai a menadito la prossima settimana andranno in onda ben 2 puntate della terza edizione del Grande Fratello Vip. Difatti Mediaset ha deciso di mettere in palinsesto il reality show vip anche di Giovedì al posto dei classici film, che finora hanno abbastanza deluso negli ascolti, perdendo nettamente il confronto con l’agguerrita concorrenza. Tuttavia proprio ...

Mara Venier : è stata lei a tradire Barbara d’Urso? Il retroscena : Barbara d’Urso e la Venier: amicizia finita per colpa di Mara? Barbara d’Urso e Mara Venier sono sempre state molto amiche, e il loro speciale rapporto era noto a tutti, nonostante abbiano lavorato per anni per aziende concorrenti, anche durante la medesima fascia oraria. Il ritorno della Venier nel ruolo di conduttrice a Domenica In sembrava non preoccupare nessuna delle due signore della domenica pomeriggio: a ridosso ...

Barbara d’Urso delusa e tradita : il gesto dietro le quinte di Mara Venier : Mara Venier e Barbara d’Urso hanno litigato? Ultime news e gossip Ormai è certo: Mara Venier e Barbara d’Urso sono ai ferri corti. Con l’inizio della nuova stagione televisiva, il rapporto tra le due conduttrici si è raffreddato. E ora va avanti in tv, a colpi di frecciatine e ripicche. Secondo quanto scrive il settimanale […] L'articolo Barbara d’Urso delusa e tradita: il gesto dietro le quinte di Mara Venier ...

Belen Rodriguez - salta l’intervista a Domenica In : c’entra Barbara d’Urso? L’indiscrezione : Domenica In, salta l’intervista di Mara Venier a Belen Rodriguez: c’è lo zampino di Barbara d’Urso? L’indiscrezione Lo scontro tra Barbara d’Urso e Mara Venier, stando a quanto riportato oggi nell’ultimo numero di Chi, sembrerebbe essersi esteso anche lontano dalle luci della ribalta. Secondo il giornale di Alnfoso Signorini, nello specifico, a Domenica In avrebbe dovuto presto […] L'articolo Belen ...

Ubriaca e arrestata per lesioni invoca Barbara d’Urso : ‘Questo caso finirà a Pomeriggio Cinque’ : Barbara D’Urso punto di riferimento e faro nella notte anche quando la mente è offuscata dai fumi dell’alcol. È quello che si può dire parlando di una donna 51enne di Milano che, arrestata per lesioni e resistenza e sanzionata per ubriachezza, ha risposto alle forze dell’ordine che le mettevano le manette ai polsi: “Conosco Barbara D’Urso, questo caso finirà a Pomeriggio Cinque”. È successo in un bar del ...

Mara Venier attacca Barbara d’Urso/ Guerra di ascolti senza "cuore" : risate e like - la “Zia” picchia duro : Mara Venier batte Barbara d'Urso con Domenica In tra frecciatine, ascolti tv e trash "con il cuore" e senza esclusione di colpi. Com'è andato il nuovo scontro della domenica pomeriggio?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 19:52:00 GMT)

GIORGIO MANETTI/ La verità sul trono over da Barbara d’Urso : “Ti faremo sapere” già dal 2004 : GIORGIO MANETTI torna a parlare di Gemma Galgani dichiarando la sua delusione per come è finita la storia e annuncia di avere un nuovo amore nella propria vita.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 17:02:00 GMT)

Alessandra Amoroso corteggiata da Barbara d’Urso : il gesto della conduttrice : Barbara d’Urso vuole Alessandra Amoroso come ospite? Il gesto a Domenica Live A Domenica Live e Pomeriggio 5 le canzoni di Alessandra Amoroso non mancano mai. Ma nella puntata del 15 ottobre 2018 si è fatto davvero un abuso della discografia della cantante di Amici. Da Trova un modo – ultima hit estratta dal nuovo […] L'articolo Alessandra Amoroso corteggiata da Barbara d’Urso: il gesto della conduttrice proviene da ...